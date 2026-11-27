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Ötvenháromezer elefántfóka tűnt el a föld színéről - pusztít a madárinfluenza az Antarktisz térségében
A déli elefántfókák világviszonylatban legnagyobb kolóniájában a nőstények csaknem fele eltűnt a H5N1 madárinfluenza-vírus terjedése következtében.2026.11.27 20:20ma.hu
Súlyos pusztítást végez a madárinfluenza a déli félteke élővilágában. Az Atlanti-óceán déli részén fekvő Déli-Georgia szigetén a becslések szerint mintegy 53 ezer nőstény elefántfóka veszett oda a vírus okozta járvány következtében.
A veszteség azért is különösen aggasztó, mert a sziget ad otthont a világ legnagyobb délielefántfóka-kolóniájának. A szaporodóképes nőstények számának drasztikus csökkenése hosszú távon is veszélyeztetheti az állomány fennmaradását és regenerálódását.
A kutatók attól tartanak, hogy a rendkívül fertőző vírus további terjedése nemcsak egyes állatfajok populációit tizedelheti meg, hanem az antarktiszi ökoszisztéma érzékeny egyensúlyát is felboríthatja.
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