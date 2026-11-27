Világvége

Ötvenháromezer elefántfóka tűnt el a föld színéről - pusztít a madárinfluenza az Antarktisz térségében

Súlyos pusztítást végez a madárinfluenza a déli félteke élővilágában. Az Atlanti-óceán déli részén fekvő Déli-Georgia szigetén a becslések szerint mintegy 53 ezer nőstény elefántfóka veszett oda a vírus okozta járvány következtében.



A veszteség azért is különösen aggasztó, mert a sziget ad otthont a világ legnagyobb délielefántfóka-kolóniájának. A szaporodóképes nőstények számának drasztikus csökkenése hosszú távon is veszélyeztetheti az állomány fennmaradását és regenerálódását.



A kutatók attól tartanak, hogy a rendkívül fertőző vírus további terjedése nemcsak egyes állatfajok populációit tizedelheti meg, hanem az antarktiszi ökoszisztéma érzékeny egyensúlyát is felboríthatja.