Tűzhányó
Hatalmas robbanás rázta meg a Fülöp-szigeteket, kilométeres hamufelhő tört az égbe - videó
Látványos és veszélyes vulkánkitörés történt szombaton a Fülöp-szigeteken: a Kanlaon tűzhányó hat kilométer magas hamufelhőt lövellt a levegőbe, a környező településeken pedig hamuhullást és erős kénszagot észleltek.2026.10.11 06:36ma.hu
Kitört a Kanlaon vulkán október 10-én, szombaton a Fülöp-szigetek középső részén fekvő Negros szigetén. A robbanásszerű vulkáni tevékenység során hatalmas, sötét hamufelhő emelkedett a magasba.
A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet (PHIVOLCS) adatai szerint a kitörés helyi idő szerint 12 óra 46 perckor kezdődött, és mintegy két percig tartott. A vulkáni hamuoszlop öt-hat kilométerrel emelkedett a kráter fölé, majd észak-északkeleti irányba sodródott.
A környező településeken több helyen hamuhullást, kénszagot és robbanásszerű hangokat jelentettek. Egyes területeken a föld remegését is érzékelték. A hatóságok figyelmeztették a lakosságot a vulkáni hamu jelentette veszélyekre.
A Kanlaon továbbra is a kettes vulkáni riasztási fokozat alatt áll, ami fokozott vulkáni nyugtalanságot jelez. A hatóságok megtiltották a belépést a kráter körüli négy kilométeres állandó veszélyzónába, és a repülőgépeket is figyelmeztették, hogy kerüljék el a vulkán közvetlen környezetét.
A veszély nem múlt el a szombati robbanással. A vasárnapi megfigyelések szerint további hamukibocsátás és vulkáni földrengések is történtek, miközben a szakemberek folyamatosan figyelik a tűzhányó aktivitását.
A Kanlaon a Fülöp-szigetek egyik aktív vulkánja. A mostani kitörésről készült felvételeken jól látható, amint a sűrű hamufelhő hatalmas oszlopként emelkedik a magasba.
A hatóságok egyelőre nem jelentettek megerősített halálos áldozatokat a szombati kitöréssel összefüggésben.
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