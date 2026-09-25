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Minden idők egyik legkeményebb hurrikánját örökítette meg az űrből az EarthCARE

Óránként több mint 280 kilométeres széllel tombolt a Csendes-óceánon a Polo hurrikán, amelynek belsejébe az EarthCARE műhold műszerei szinte "beleláttak", megmutatva a 16-17 kilométer magas viharfelhőkben zajló folyamatokat is. 2026.09.25 12:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lenyűgöző részletességgel sikerült megfigyelni az űrből a Mexikó csendes-óceáni partvidéke közelében kialakult Polo hurrikánt, amely csúcspontján az 5-ös, vagyis a legmagasabb kategóriát érte el.



A viharban a tartós szél sebessége meghaladta a 280 kilométer/órát, miközben a felhőrendszer teteje helyenként 16–17 kilométeres magasságig emelkedett.



Az EarthCARE műhold MSI képalkotó műszere rendkívül élesen rögzítette a hurrikán szemét, a felhőprofilozó radar pedig ennél is különlegesebb adatokat szolgáltatott: gyakorlatilag függőleges metszetet készített a viharról.



A Doppler-mérések segítségével a kutatók nemcsak a felhők alatt lezúduló rendkívül intenzív csapadékot láthatják, hanem a felhőrészecskék függőleges mozgását is. Az adatokon jól kirajzolódnak az erőteljes feláramlások, amelyek az ilyen rendkívül intenzív trópusi ciklonok konvekciójának meghatározó elemei.



Az EarthCARE jelentősége éppen ebben rejlik: ilyen részletes, függőleges radaros megfigyeléseket korábban nem lehetett globális léptékben, az űrből elvégezni.



Polo azóta 4-es kategóriájúvá gyengült, csúcspontján azonban több szempontból is történelmi erejű viharnak számított. A közölt adatok szerint központi légnyomása alapján a második legerősebb, maximális tartós szélsebessége alapján pedig a harmadik legerősebb feljegyzett csendes-óceáni hurrikán volt.



Ráadásul rendkívül gyorsan erősödött meg, és a szezon harmadik 5-ös kategóriájú csendes-óceáni hurrikánja lett, amivel beállított egy korábbi rekordot.



A Polo így nemcsak ereje miatt különleges: az EarthCARE méréseinek köszönhetően minden korábbinál részletesebben látható, mi történik egy ilyen óriási vihar belsejében.