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Sok halottja van a Japánra lecsapó tájfunnak, több embert még keresnek

Rekordmennyiségű esőt zúdított Japánra a Dujuan tájfun: földcsuszamlások és áradások pusztítottak Tokió térségében, kilenc ember meghalt, négyet pedig továbbra is keresnek. 2026.09.23 06:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Súlyos pusztítást végzett Kelet-Japánban az idei 25-ös számú tájfun, a Dujuan. A rendkívüli esőzések elsősorban Csiba és Kanagava prefektúrát sújtották, ahol több helyen földcsuszamlások temettek maguk alá házakat, máshol az áradások okoztak jelentős károkat.



A legfrissebb összesítés szerint a két prefektúrában kilenc ember vesztette életét: Csibában hat, Kanagavában három halálos áldozatot erősítettek meg. Négy embert továbbra is eltűntként keresnek.



Az egyik áldozatot Csiba prefektúra Inzai városában találták meg egy elárasztott úton álló, víz alá került jármű közelében. Kanagava prefektúrában, Miura városában pedig egy harmincas éveiben járó nő holttestét találták meg egy épületben, amelynek alsó szintjére föld és törmelék zúdult.



A mentésben és az eltűntek keresésében a rendőrség és a tűzoltóság mellett a japán önvédelmi erők is részt vesznek.



A tájfun egyes térségekben rendkívüli mennyiségű csapadékot hozott: Kelet-Japán bizonyos részein 48 óra alatt több mint 800 milliméter eső hullott.



A víz és a földcsuszamlások lakóépületek százait rongálták meg. Csibában több száz házat öntött el a víz, számos jármű került víz alá, és kiterjedt területeken okozott fennakadásokat az áradás.



Bár a Dujuan időközben eltávolodott Japán csendes-óceáni partvidékétől, a mentési és helyreállítási munkálatok folytatódnak.