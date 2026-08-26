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Vészhelyzetet hirdettek Panamában - újabb csatorna miatt került veszélybe a világkereskedelem
Az El Niño okozta elhúzódó szárazság miatt kritikus helyzetbe kerültek Panama vízkészletei, a Panama-csatornán pedig tovább korlátozzák az áthaladó hajók számát.2026.08.26 08:57ma.hu
Vészhelyzetet hirdettek Panama területén az El Niño időjárási jelenséggel összefüggő rendkívüli szárazság és csapadékhiány miatt. A probléma messze túlmutat az ország határain: egyre kevesebb víz áll rendelkezésre a Panama-csatorna működtetéséhez.
A mintegy 80 kilométer hosszú csatorna az Atlanti- és a Csendes-óceánt köti össze, és becslések szerint a világ tengeri kereskedelmének körülbelül 5 százaléka halad át rajta. Működéséhez azonban hatalmas mennyiségű édesvízre van szükség, amelyet mesterséges tavakból biztosítanak.
A tartós aszály miatt ezek vízszintje csökken, ezért a csatorna üzemeltetői kénytelenek korlátozni a forgalmat. A tervek szerint szeptember 3-tól a korábbi napi 36 helyett már csak 34 hajó, szeptember 15-től pedig mindössze 32 hajó kelhet át.
Ha a vízhiány tovább súlyosbodik, nemcsak az áthaladó hajók számát kell csökkenteni. A hajók megengedett merülését is korlátozhatják, ami kisebb rakományokat, hosszabb várakozási időt és végső soron magasabb szállítási költségeket jelenthet.
A probléma oka, hogy a Panama-csatorna nem egyszerűen két tenger között húzódó vízi út. A hajókat zsiliprendszeren keresztül emelik fel, majd engedik vissza a tengerszintre, ehhez pedig minden egyes átkelés során jelentős mennyiségű édesvízre van szükség.
A szárazságot az El Niño hatásaival hozzák összefüggésbe. A természetes éghajlati jelenség általában két-hét évente alakul ki, amikor a Csendes-óceán egyenlítői térségének középső és keleti részén a felszíni víz a szokásosnál melegebbé válik. Ez világszerte megváltoztathatja a légköri áramlásokat és a csapadék eloszlását.
A térségben nem csak Panama küzd a szárazsággal. El Salvadorban vörös riasztást rendeltek el, miután a vízhiány már a mezőgazdaságban is terméskiesést okozott.
A Panama-csatorna helyzete azonban különösen érzékeny, hiszen az ázsiai, amerikai és európai kereskedelmi útvonalakra is hatással lehet. Ha tovább csökkennek a vízkészletek, az egy helyi időjárási válságból rövid idő alatt a globális ellátási láncokat érintő problémává válhat.
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