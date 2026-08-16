Földmozgás

Halálos földrengés rázta meg Indonéziát: legalább 51 áldozat, ezrek menekültek el

Egy 7,7-es erősségű földrengés sújtotta Indonézia keleti részét. A katasztrófa több mint 1300 házat megrongált, földcsuszamlásokat okozott, és emberek ezreit kényszerítette otthonuk elhagyására. 2026.08.16 06:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Legalább 51 ember meghalt, amikor egy 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Indonézia keleti részét, Kelet-Nusa Tenggara tartományt. A hatóságok szerint legalább 36-an súlyosan, további 77-en könnyebben megsérültek, miközben mintegy 5000 embernek kellett elhagynia otthonát.



A rengést több mint 340 utórengés követte, amelyek tovább nehezítették a mentési munkálatokat. A földcsuszamlások utakat temettek maguk alá, több település megközelíthetetlenné vált, ezért a mentőcsapatok csak nehezen tudják elérni a leginkább érintett térségeket.



A katasztrófában több mint 1300 lakóház sérült meg, sok helyen megszűnt az áramszolgáltatás, és a megrongálódott infrastruktúra miatt a sérültek egy részét ideiglenesen a kórházakon kívül kellett ellátni.



A mentésben több mint 3500 katona és rendőr vesz részt. A hatóságok továbbra is kutatnak a romok alatt rekedt túlélők után, miközben attól tartanak, hogy az áldozatok száma még emelkedhet.



Indonézia a Csendes-óceáni „Tűzgyűrű” térségében fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt gyakoriak a nagy erejű földrengések és a vulkáni aktivitás.