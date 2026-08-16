Földmozgás
Halálos földrengés rázta meg Indonéziát: legalább 51 áldozat, ezrek menekültek el
Egy 7,7-es erősségű földrengés sújtotta Indonézia keleti részét. A katasztrófa több mint 1300 házat megrongált, földcsuszamlásokat okozott, és emberek ezreit kényszerítette otthonuk elhagyására.2026.08.16 06:06ma.hu
Legalább 51 ember meghalt, amikor egy 7,7-es erősségű földrengés rázta meg Indonézia keleti részét, Kelet-Nusa Tenggara tartományt. A hatóságok szerint legalább 36-an súlyosan, további 77-en könnyebben megsérültek, miközben mintegy 5000 embernek kellett elhagynia otthonát.
A rengést több mint 340 utórengés követte, amelyek tovább nehezítették a mentési munkálatokat. A földcsuszamlások utakat temettek maguk alá, több település megközelíthetetlenné vált, ezért a mentőcsapatok csak nehezen tudják elérni a leginkább érintett térségeket.
A katasztrófában több mint 1300 lakóház sérült meg, sok helyen megszűnt az áramszolgáltatás, és a megrongálódott infrastruktúra miatt a sérültek egy részét ideiglenesen a kórházakon kívül kellett ellátni.
A mentésben több mint 3500 katona és rendőr vesz részt. A hatóságok továbbra is kutatnak a romok alatt rekedt túlélők után, miközben attól tartanak, hogy az áldozatok száma még emelkedhet.
Indonézia a Csendes-óceáni „Tűzgyűrű” térségében fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt gyakoriak a nagy erejű földrengések és a vulkáni aktivitás.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:34 Busztragédia az M3-ason: legalább 12 halott, több tucat sérült
- 6:06 Halálos földrengés rázta meg Indonéziát: legalább 51 áldozat, ezrek menekültek el
- 22:41 Paks - Magyar Péter: ütemezetten halad a fenékküszöb építése
- 20:37 Mi történik a Földdel? Feltűnően sok erős földrengés történt a napfogyatkozás óta
- 18:30 Újabb elképesztő leletre bukkantak az alacsony vízállású Dunában
- 16:23 Megállíthatatlan, csak éppen hazánkat kerüli el a hatalmas esőzés - videó
- 14:51 Napfogyatkozás után földrengés rázta meg Spanyolországot
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06