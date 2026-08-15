Állatvédelem

Elkésett a kétségbe esett anya az őzikéjével - mire vizet találtak a faluban, a gida feladta

Szívszorító felhívást tett közzé egy fácánkerti lakos, miután egy kiszáradt őzgidán már nem tudtak segíteni. Arra kér mindenkit, hogy tegyenek ki vizet a vadállatoknak.

2026.08.15 10:00ma.hu
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Megrázó üzenetet osztott meg egy fácánkerti lakos a közösségi médiában, miután egy őzgidát már nem sikerült megmenteni.

„Kedves Fácánkerti lakosok, tegyetek ki az állatoknak vizet, ha tudtok! Hozzánk már későn hozta az őzikét az anyja” – írta felhívásában.

A tartós hőség és az aszály nemcsak az embereket, hanem a vadon élő állatokat is rendkívüli módon megviseli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak vagy jelentősen összezsugorodnak, ezért a vadállatok egyre gyakrabban merészkednek lakott területek közelébe ivóvíz után kutatva.

A szakemberek szerint, ahol ez biztonságosan megoldható, sokat segíthet, ha a kertekben vagy udvarokon sekély tálban friss vizet helyeznek ki. Fontos, hogy a vizet rendszeresen cseréljék, az edényt tisztán tartsák, és lehetőleg árnyékos helyre tegyék.

A mostani eset fájdalmas emlékeztető arra, hogy a szélsőséges időjárás egyre nagyobb kihívást jelent a hazai élővilág számára is, és egy egyszerű tál víz akár életet is menthet.


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