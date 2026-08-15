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Megjelent a rettegett bogár ami ingyen büfének nézi a kertet és a mezőgazdaságot

Mindössze fél kilométerre a magyar határtól fogtak be egy nőstény japán cserebogarat Szlovéniában. A Nébih már megkezdte a felkészülést az inváziós kártevő esetleges megjelenésére.

2026.08.15 08:48ma.hu
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A japán cserebogár (Popillia japonica) már közvetlenül Magyarország határának közelében is megjelent. A Nébih tájékoztatása szerint augusztus 13-án Szlovéniában, Pince település közelében – alig 500 méterre a magyar határtól – fogtak be egy nőstény példányt. Emiatt a hatóság Zalában már feromoncsapdákat helyezett ki, hogy időben észlelhesse, ha a faj megjelenik hazánkban.

A "japán" elnevezés nem a bogár külsejére utal, hanem arra, hogy a faj Japánban őshonos. Természetes elterjedési területéhez Északkelet-Ázsia, valamint az orosz Távol-Kelet is hozzátartozik.

A rovar könnyen felismerhető: feje és tora fémesen zöld, szárnyfedői rézbarna színűek, potrohának oldalán pedig jellegzetes fehér szőrpamacsok találhatók. A ganajtúrófélék (Scarabaeidae) családjába tartozik.

Bár őshazájában természetes ellenségei kordában tartják az állományát, Európában és Észak-Amerikában inváziós kártevőként komoly mezőgazdasági károkat okozhat.

A kifejlett bogarak rendkívül sokféle növényen táplálkoznak. A Nébih szerint károsíthatják többek között:

- a szőlőt,
- a gyümölcsfákat,
- a rózsát és más dísznövényeket,
- a kukoricát,
- a csonthéjas és bogyós gyümölcsöket.

Tömeges megjelenésük esetén jelentős lombvesztést, szélsőséges esetben akár teljes tarrágást is okozhatnak.

Nemcsak a kifejlett bogár jelent veszélyt. A talajban fejlődő lárvák a füvek és más növények gyökereit rágják, így gyepekben, parkokban, sportpályákon, faiskolákban és mezőgazdasági területeken is súlyos károkat okozhatnak.

A szakemberek szerint Magyarországon is számos kedvelt tápnövénye található, ezért különösen fontos a korai észlelés. A szlovéniai fogás helyszínén egyelőre nem észleltek növénykárosítást, a magyar hatóságok azonban elővigyázatosságból már megkezdték a monitoringot, hogy egy esetleges betelepedést minél hamarabb felismerjenek.

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