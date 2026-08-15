Világvége
Megjelent a rettegett bogár ami ingyen büfének nézi a kertet és a mezőgazdaságot
Mindössze fél kilométerre a magyar határtól fogtak be egy nőstény japán cserebogarat Szlovéniában. A Nébih már megkezdte a felkészülést az inváziós kártevő esetleges megjelenésére.2026.08.15 08:48ma.hu
A japán cserebogár (Popillia japonica) már közvetlenül Magyarország határának közelében is megjelent. A Nébih tájékoztatása szerint augusztus 13-án Szlovéniában, Pince település közelében – alig 500 méterre a magyar határtól – fogtak be egy nőstény példányt. Emiatt a hatóság Zalában már feromoncsapdákat helyezett ki, hogy időben észlelhesse, ha a faj megjelenik hazánkban.
A "japán" elnevezés nem a bogár külsejére utal, hanem arra, hogy a faj Japánban őshonos. Természetes elterjedési területéhez Északkelet-Ázsia, valamint az orosz Távol-Kelet is hozzátartozik.
A rovar könnyen felismerhető: feje és tora fémesen zöld, szárnyfedői rézbarna színűek, potrohának oldalán pedig jellegzetes fehér szőrpamacsok találhatók. A ganajtúrófélék (Scarabaeidae) családjába tartozik.
Bár őshazájában természetes ellenségei kordában tartják az állományát, Európában és Észak-Amerikában inváziós kártevőként komoly mezőgazdasági károkat okozhat.
A kifejlett bogarak rendkívül sokféle növényen táplálkoznak. A Nébih szerint károsíthatják többek között:
- a szőlőt,
- a gyümölcsfákat,
- a rózsát és más dísznövényeket,
- a kukoricát,
- a csonthéjas és bogyós gyümölcsöket.
Tömeges megjelenésük esetén jelentős lombvesztést, szélsőséges esetben akár teljes tarrágást is okozhatnak.
Nemcsak a kifejlett bogár jelent veszélyt. A talajban fejlődő lárvák a füvek és más növények gyökereit rágják, így gyepekben, parkokban, sportpályákon, faiskolákban és mezőgazdasági területeken is súlyos károkat okozhatnak.
A szakemberek szerint Magyarországon is számos kedvelt tápnövénye található, ezért különösen fontos a korai észlelés. A szlovéniai fogás helyszínén egyelőre nem észleltek növénykárosítást, a magyar hatóságok azonban elővigyázatosságból már megkezdték a monitoringot, hogy egy esetleges betelepedést minél hamarabb felismerjenek.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 10:00 Elkésett a kétségbe esett anya az őzikéjével - mire vizet találtak a faluban, a gida feladta
- 8:48 Megjelent a rettegett bogár ami ingyen büfének nézi a kertet és a mezőgazdaságot
- 6:53 Karácsony Gergely: A mostani nyár életünk egyik leghűvösebb nyara volt
- 22:55 Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz egyik alaptörvény-módosítás elleni beadványát
- 20:55 Megoldások helyett személyeskedés? Amikor a közpénzből fizetett képviselő nem a problémára válaszol
- 18:31 Felperzselődik Európa
- 16:10 El-selejtező - Őrizetben két lengyel szurkoló, akik az FTC drukkereire támadtak
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06