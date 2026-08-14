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Orbán Anita: legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz miatt
A helyszínen jelenleg két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is segíti a munkát.2026.08.14 14:28MTI
A jelenlegi információk szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről - közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteki Facebook-posztjában.
A tárcavezető azt írta: az érintettek közül 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13-at pedig egy másik helyszínre menekítettek ki. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról.
A konzulok egész éjjel folyamatosan fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált érintettekkel is. A konzuli segítséget kérők pontos száma jelenleg még nem állapítható meg, mivel a kollégák most is egyesével hívják fel az érintetteket, és mérik fel, hogy kinek milyen segítségre van szüksége - magyarázta.
A megkeresések elsősorban a kimenekítéssel, az elhelyezéssel, a biztonságos visszatérés lehetőségével, valamint a hátrahagyott személyes tárgyakkal és járművekkel kapcsolatosak. Két család, összesen hét magyar állampolgár csak gyalogosan tudott elmenekülni, és a jelenlegi információk szerint járművük a tűzben maradhatott - tette hozzá.
Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérüléssel került a spliti kórházba, más magyar sérültről nincs tudomásuk. A konzuli szolgálat a kórházzal is kapcsolatban van, hogy azonnal értesüljenek, ha további magyar érintett lenne.
A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy a helyszínen jelenleg két, Zadarban szolgálatot teljesítő magyar rendőr is segíti a munkát. A Belügyminisztérium rendészeti államtitkárságával egyeztetve azt kérték, hogy a két magyar rendőr egyelőre maradjon a helyszínen és továbbra is segítse a konzuli munkát. Ennek megszervezéséről a Belügyminisztérium gondoskodik, szállásukat pedig a zágrábi nagykövetség biztosítja - írta.
Megjegyezte: a másik helyszínre kimenekített 13 magyar állampolgárért két kisbusz indult el Magyarországról.
Orbán Anita azt is közölte, hogy a zágrábi nagykövetség és a konzuli szolgálat jelenleg valamennyi ismert érintettel felveszi a kapcsolatot, felméri az egyéni segítségigényeket, közreműködik a helyi hatóságokkal való kapcsolattartásban, és szükség esetén a továbbutazás, az elhelyezés vagy más konzuli segítség megszervezésében.
A tűz további terjedését a helyi hatóságoknak sikerült megakadályozniuk, az oltás azonban továbbra is zajlik speciális repülőgépek bevonásával. További evakuációról nincs tudomásuk - tette hozzá a tárcavezető.
A súlyos erdőtűz csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy ezer helyi lakost és turistát menekítettek ki, harminchat ember megsérült, közülük heten életveszélyes állapotban vannak.
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