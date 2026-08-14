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Továbbra is súlyos erdőtűz pusztít a magyarok által közkedvelt üdülőparadicsom térségében
A spliti kórház péntek reggeli közlése szerint összesen 36 ember szorult orvosi ellátásra. Közülük 14-et kórházban tartottak, hét sérült állapota életveszélyes.2026.08.14 08:15MTI
Harminchat ember megsérült, közülük heten életveszélyes állapotban vannak annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek következtében, amely csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében, majd az éjszaka folyamán lakóházakra is átterjedt. A térségből mintegy ezer helyit és turistát menekítettek ki, péntek reggel még csaknem 300 tűzoltó küzdött a lángokkal.
A tűz csütörtök este 20 óra 21 perckor keletkezett Lokva Rogoznica településen, az Adriai-tenger partján végighúzódó főút közelében. A lángok az erős szél miatt gyorsan továbbterjedtek a száraz növényzetben és a fenyőerdőben, elértek lakóépületeket, az éjszaka folyamán pedig Omis területére is átterjedtek. Több ház, gépkocsi és más vagyontárgy is a tűz martalékává vált.
A spliti kórház péntek reggeli közlése szerint összesen 36 ember szorult orvosi ellátásra. Közülük 14-et kórházban tartottak, hét sérült állapota életveszélyes. A sérültek többsége égési sérüléseket szenvedett, másokat füstmérgezés miatt kellett ellátni.
A horvát tűzoltóság péntek reggeli adatai szerint 286 tűzoltó és 93 jármű vesz részt az oltásban, a helyi egységek segítségére több horvát megyéből, valamint Zágrábból is érkeztek tűzoltók. Hajnalban négy Canadair CL-415-ös tűzoltó repülőgépet is a térségbe vezényeltek. A horvát haditengerészet egyik hajóját ugyancsak készenlétbe helyezték az esetleges tengeri evakuáláshoz.
A hatóságok Omisban, Dugi Ratban, Makarskában és Splitben befogadóközpontokat nyitottak. Az éjszaka folyamán a legveszélyeztetettebb területekről szárazföldön és hajókkal is menekítettek ki embereket. Az omisi sportcsarnokban az éjszaka folyamán mintegy ezer ember kapott menedéket.
A tűz miatt lezárták a Jadranska Magistrala érintett szakaszát, valamint az omisi elkerülő út Makarska felé vezető részét. A lezárások és a turisták tömeges távozása miatt Omisban jelentős torlódások alakultak ki, a város egyes részei pedig áram nélkül maradtak.
Slavko Tucakovic országos tűzoltóparancsnok péntek reggel elmondta: rendkívül nehéz éjszakán vannak túl, és a Lokva Rogoznicától Omisig húzódó térségben továbbra is bonyolult a helyzet. Közlése szerint ez Horvátország történetének egyik legsúlyosabb erdőtüze.
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