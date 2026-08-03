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Drámai felvétel: vágtatva menekültek a lovak a görög erdőtűz elől

Megrázó felvétel örökítette meg, ahogy egy csapat ló kétségbeesetten menekül a közeledő erdőtűz elől Görögországban, Athéntól északnyugatra.



A videón jól látható, hogy az állatok teljes sebességgel vágtatnak, miközben mögöttük már a lángok és a sűrű füst terjed a száraz növényzetben. A tűz néhány pillanatra úgy tűnik, szinte utoléri a menekülő lovakat.



Helyi beszámolók szerint az állatoknak végül sikerült elhagyniuk a veszélyzónát, és sértetlenül megmenekültek.



Görögországban a nyári hőség, az elhúzódó szárazság és az erős szél miatt az idei szezonban is számos erdő- és bozóttűz alakult ki. Az ilyen tüzek nemcsak lakóépületeket és természeti területeket veszélyeztetnek, hanem a vadon élő és háziállatok számára is komoly fenyegetést jelentenek, amelyek sokszor csak meneküléssel tudják elkerülni a lángokat.