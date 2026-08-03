Világvége

Drámai felvétel: vágtatva menekültek a lovak a görög erdőtűz elől

A lángok szinte a nyomukban jártak, amikor egy lócsapat teljes erejéből biztonságosabb terület felé menekült Görögországban.

2026.08.03 22:12ma.hu
nyomtatásKinyomtatom
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

Megrázó felvétel örökítette meg, ahogy egy csapat ló kétségbeesetten menekül a közeledő erdőtűz elől Görögországban, Athéntól északnyugatra.

A videón jól látható, hogy az állatok teljes sebességgel vágtatnak, miközben mögöttük már a lángok és a sűrű füst terjed a száraz növényzetben. A tűz néhány pillanatra úgy tűnik, szinte utoléri a menekülő lovakat.

Helyi beszámolók szerint az állatoknak végül sikerült elhagyniuk a veszélyzónát, és sértetlenül megmenekültek.

Görögországban a nyári hőség, az elhúzódó szárazság és az erős szél miatt az idei szezonban is számos erdő- és bozóttűz alakult ki. Az ilyen tüzek nemcsak lakóépületeket és természeti területeket veszélyeztetnek, hanem a vadon élő és háziállatok számára is komoly fenyegetést jelentenek, amelyek sokszor csak meneküléssel tudják elkerülni a lángokat.

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.