Világvége
Alacsony vízszint - láthatóvá vált, hogyan szivárog a vörösiszap a Dunába Almásfüzitőnél
Rejtélyes anyag bukkant elő a Duna medréből, a rekordalacsony vízállás miatt vált láthatóvá.2026.08.03 20:02ma.hu
A rekordalacsony dunai vízállás nemcsak a hajózást és a paksi atomerőmű működését nehezíti meg, hanem olyan jelenségeket is felszínre hoz, amelyek eddig a víz alatt rejtve maradtak. Egy helyszíni videón jól látható, hogy egy ismeretlen anyag szivárog elő a kövek közül a folyó medrében.
A felvétel készítője szerint a vörösiszap-tároló közelében, a Duna partján jár, ahol az alacsony vízállás miatt egészen a mederszélig lehet lesétálni. A videón azt mutatja, hogy a kövek alól folyamatosan valamilyen anyag tör elő, amelyet a víz sodra visz tovább. Azt is elmondja, hogy jellegzetes szag érezhető a területen.
A felvételen több ponton is rámutat a kövek közül előbukkanó anyagra, amely állítása szerint jól látható egészen a lábánál is. A videó végén azt kérdezi, hol vannak ilyenkor a környezetvédők, utalva arra, hogy szerinte a jelenség kivizsgálásra szorulna.
A videó ugyanakkor nem tartalmaz arra vonatkozó bizonyítékot vagy hivatalos megerősítést, hogy a látható anyag valóban vörösiszap vagy más szennyező anyag lenne, ezért ennek megállapításához hatósági vizsgálatra és mintavételre lenne szükség.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:12 Drámai felvétel: vágtatva menekültek a lovak a görög erdőtűz elől
- 20:02 Alacsony vízszint - láthatóvá vált, hogyan szivárog a vörösiszap a Dunába Almásfüzitőnél
- 18:18 Lassítsanak a dabasi Szőlő utcában: szomjas őzek járnak ki inni
- 16:03 Még az őz sem hitt a szemének - frissítő zápor Diósjenőn - videó
- 16:00 Gajdos László: Az egész felső Duna-vízgyűjtőt történelmi aszály sújtja
- 14:48 Átláthatóságot követelnek a Jászságban épült magán víztározó ügyében
- 12:26 Meghalt Szelényi Iván Széchenyi-díjas szociológus
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06