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Alacsony vízszint - láthatóvá vált, hogyan szivárog a vörösiszap a Dunába Almásfüzitőnél

A rekordalacsony dunai vízállás nemcsak a hajózást és a paksi atomerőmű működését nehezíti meg, hanem olyan jelenségeket is felszínre hoz, amelyek eddig a víz alatt rejtve maradtak. Egy helyszíni videón jól látható, hogy egy ismeretlen anyag szivárog elő a kövek közül a folyó medrében.



A felvétel készítője szerint a vörösiszap-tároló közelében, a Duna partján jár, ahol az alacsony vízállás miatt egészen a mederszélig lehet lesétálni. A videón azt mutatja, hogy a kövek alól folyamatosan valamilyen anyag tör elő, amelyet a víz sodra visz tovább. Azt is elmondja, hogy jellegzetes szag érezhető a területen.



A felvételen több ponton is rámutat a kövek közül előbukkanó anyagra, amely állítása szerint jól látható egészen a lábánál is. A videó végén azt kérdezi, hol vannak ilyenkor a környezetvédők, utalva arra, hogy szerinte a jelenség kivizsgálásra szorulna.



A videó ugyanakkor nem tartalmaz arra vonatkozó bizonyítékot vagy hivatalos megerősítést, hogy a látható anyag valóban vörösiszap vagy más szennyező anyag lenne, ezért ennek megállapításához hatósági vizsgálatra és mintavételre lenne szükség.