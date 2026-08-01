Világvége

A világ vize nem lenne elég Magyarországnak, az is csak átfolyna rövid idő alatt

A Duna rendkívül alacsony vízállása kapcsán egy szakmai jellegű közösségi bejegyzés arra hívja fel a figyelmet, hogy a folyó jelenlegi helyzetét nem lehet egyszerű összeesküvés-elméletekkel magyarázni.



A szerző egy hétköznapi példával szemlélteti a jelenséget: szerinte egy duzzasztómű működése hasonló ahhoz, mint egy kád túlfolyója. Amíg a víz eléri a túlfolyó szintjét, a vízszint állandó marad, a többletvíz pedig folyamatosan távozik.



Állítása szerint a Duna németországi, ausztriai és részben szlovákiai szakaszán több olyan duzzasztómű és vízlépcső működik, amelyek képesek szabályozni a vízszintet, ezért ott kedvezőbb vízállás alakulhat ki még kisvízi időszakban is.



A bejegyzés szerint Magyarországon ilyen létesítmények hiányában a beérkező víz akadálytalanul továbbhalad, így a hazai szakaszon nem lehet tartósan magasabb vízszintet fenntartani. A szerző úgy véli, hogy még akkor sem emelkedne jelentősen a magyarországi vízállás, ha a felsőbb országok minden műtárgyukat teljesen megnyitnák, mert a víz gyorsan továbbfolyna.



A végkövetkeztetés szerint a magyar Duna-szakaszon is szükség lenne egy-egy duzzasztóműre, amely hozzájárulhatna a vízszint szabályozásához.



Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Duna vízgazdálkodása rendkívül összetett kérdés. A vízállást nemcsak a duzzasztóművek, hanem a csapadékviszonyok, a hóolvadás, a vízkivételek, a medermorfológia, valamint a nemzetközi vízügyi együttműködés is jelentősen befolyásolja. A magyarországi duzzasztás szükségességéről és lehetséges hatásairól a szakmai és társadalmi vita évek óta tart.