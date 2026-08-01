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Ritka jelenség a Dunán: megfordultak az áramlási viszonyok az Öreg-Duna torkolatánál

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint a tartós, rendkívül alacsony vízállás miatt szokatlan áramlási viszonyok alakultak ki az Öreg-Duna torkolatánál.



A közlemény szerint a Bősi vízerőmű jelenleg mindössze egy turbinával, csökkentett vízhozammal üzemel. Emiatt az alvízcsatornából körülbelül 250 köbméter víz érkezik másodpercenként, miközben az Öreg-Duna felől mintegy 400 köbméter másodpercenkénti vízhozam érkezik.



Ennek következtében egy ritka hidrológiai helyzet alakult ki: az áramlási viszonyok megváltoztak, és a folyó a torkolat térségéből a hajóút irányába szállítja a görgetett hordalékot. A felhalmozódó kavicsból és üledékből zátony épül, amely veszélyt jelenthet a vízi közlekedésre.



A vízügyi igazgatóság ezért arra kéri a hajóvezetőket és a vízi közlekedés valamennyi résztvevőjét, hogy a jelzett szakaszon fokozott figyelemmel és körültekintéssel közlekedjenek az esetleges sekélyedések és újonnan kialakuló zátonyok miatt.