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Románia leállította atomerőműve egyik reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt

Románia egyetlen atomerőművéenk első, 700 megawatt teljesítményű blokkját 1996-ban helyezték üzembe.

2026.07.28 11:39MTI
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Lekapcsolták Románia országos energiarendszeréről és leállították kedden a cernavodai atomerőmű egyes számú reaktorát a rendkívüli szárazság és a Duna alacsony vízállása miatt - közölte az üzemeltető állami Nuclearelectrica (SNN) vállalat.

Az intézkedés oka, hogy az erőmű hűtőrendszeréhez a Duna vizét használják, a folyam vízhozama pedig az utóbbi három évtizedben példátlanul alacsony szintre csökkent. A legkisebb értéket, másodpercenként 1750 köbmétert, július 16-án mérték.

A SNN állandó kapcsolatban van a vízügyi hatóságokkal és a vízhozam alakulása függvényében nem zárja ki a második reaktor leállításának lehetőségét sem. A jelenlegi becslések szerint az egyes számú blokkot legkorábban augusztus 4-én indítják újra.

Románia egyetlen atomerőművéenk első, 700 megawatt teljesítményű blokkját 1996-ban helyezték üzembe. A Fekete-tengerhez közeli, Duna-parti Cernavoda mellett lévő atomerőmű két reaktora kanadai Candu technológiával épült, együttesen Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20 százalékát állítják elő.

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