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A spanyol kormány több mint kétszáz területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté

A spanyol kormány keddi ülésén több mint kétszáz területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt.

2026.07.28 16:18MTI
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A tájékoztatás szerint az érintett térségek között vannak a országban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek Madrid, Kasztília és León, Kasztília-La Mancha és Valencia tartományokban, valamint ide sorolták az andalúziai Los Gallardost is, ahol két héttel ezelőtt 13 ember vesztette életét erdőtűzben. A 14 áldozat halálát kedden közölte a kórház.

A kormány döntése 14 tartományra vonatkozik, a súlyos erdőtüzek mellett árvizekre, földcsuszamlásokra és ipari balesetekre is kiterjed.

A katasztrófa sújtotta övezetté nyilvánítással automatikusan életbe lép egy, a belügyminisztérium által kezelt pénzügyi segélycsomag, amelyből az érintett magánszemélyek, önkormányzatok és cégek is igényelhetnek kártérítést.

A döntés lehetővé teszi a szaktárcák számára saját intézkedések, például adó- és járulékmentesség bevezetését, vagy a helyreállítási munkálatokhoz szükséges szerződéskötések sürgős ügyintézését.

A károsultak díjmentességet kapnak a hatósági eljárásokra, így például az elvesztett okmányok pótlásáért nem kell fizetniük.

A spanyol kormány ülésén rendkívüli segélyről is döntött azok számára, akik a katasztrófák miatt átmenetileg nem tudják ellátni munkájukat, és olyan területeken élnek, ahol kihirdették az úgynevezett országos jelentőségű vészhelyzetet.

A kabinet megállapodott továbbá egy éghajlatváltozási tudományos tanácsadó testület létrehozásáról is. A kutatókból álló grémium feladata az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségekkel szembeni döntéshozatal segítése lesz.

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