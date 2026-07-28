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Újabb kitelepítéseket rendeltek el a franciaországi Bordeaux közelében az erdőtüzek miatt

Az Atlanti-óceán partján található Arcachon-öböl északi részén július 22-én kezdődött tűz miatt eddig 220 ezer ember volt kénytelen megelőző intézkedésként elhagyni lakó- vagy nyaralóhelyét 23 településen. Bár a tűz az elmúlt 24 órában nem terjedt tovább, a kitelepítettek egyelőre nem térhetnek vissza, mert a tűzfészkeket még nem sikerült eloltani.



Az illetékes Gironde megye prefektúrája kedden ráadásul azt is bejelentette, hogy további négyezer embert evakuáltak Lacanau község turisztikai szálláshelyeiről a kedvezőtlen meteorológiai előrejelzések miatt, amelyek délutánra jeleztek hőmérsékletemelkedést.



A délelőtti órákban a távozó turisták miatt jelentős dugók alakultak ki a tengerparti üdülőhely kijáratainál, de a környék délutánra teljesen elcsendesedett a helyszíni tudósítások szerint.



A Franciaországba kedden megérkezett idei negyedik hőhullám miatt a hatóságok a tüzek súlyosbodásától tartanak, amelyek Gironde megyében az elmúlt héten 42 ezer hektárt égettek fel. A francia meteológiai szolgálat kedden Bordeaux környékén 35 és 40 Celsius fok közötti hőmérsékeleteket jelzett előre erős széllel, ami újra fellobbanthatja a tüzet.



Az erdők azért is könnyen lángra kapnak, mert a talajnövényzet egész Európában hónapok óta nagyon száraz a klímaváltozás és a közelmúlt rendkívüli hőhullámai miatt.



Az Arcachon-öböl északi részén kezdődött tűzben 93 tűzoltó sérült meg, és 240 lakóház megsemmisült, civil sérültek nincsenek.



A szomszédos Landes megyében, Bordeaux-tól délre - ahol a tűz 3600 hektárt és 198 épületet égetett fel - a prefektúra bejelentette, hogy Sanguinet és Parentis-en-Born községek 15 ezer lakója hétfő este visszatérhetett otthonába, hasonlóan a 15 ezer lakosú Biscarrosse településhez, ahol a tűz kétszáz épületet pusztított el.



A Földközi-tenger partján, a délkelet-franciaországi Var megyében a tüzeket hétfő este megfékezték a tűzoltók. A csendőrség kedden bejelentette, hogy őrizetbe vettek egy 23 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy ebben a megyében ő okozta a tüzeket.