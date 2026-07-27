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A becslések szerint több mint 80 ezer hektárnyi terület égett ki Spanyolországban

A spanyol belügyminiszter szerint a következő két nap kulcsfontosságú az ország középső részén pusztító erdőtüzek megfékezésében. 2026.07.27 12:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az időjárási körülmények várható változása miatt a következő két nap kulcsfontosságú a Spanyolország középső részén, Madrid, Kasztília és León, valamint Kasztília-La Mancha tartományokban pusztító erdőtüzek megfékezésében - ismertette a legújabb fejleményeket Fernando Grande-Marlaska belügyminiszter a Navaluenga településen felállított parancsnoki központban hétfőn.



A tárcavezető beszámolt arról, hogy az országban mintegy háromezren dolgoznak a lángok megfékezésén, de hajnali ötig az erős szél miatt csak nehezen haladtak, viszont ezt követően hatékonyabbá vált a munka.



Szavai szerint az időjárás már most sem a legkedvezőbb, mert az elmúlt napokhoz képest nő a hőmérséklet, csökken a páratartalom, de optimizmusra ad okot, hogy a szél óránként 15-20 kilométer erősségűre mérséklődött.



Mint mondta, a térségben jelenleg három tűzfókusz eloltására összpontosítanak, a legaktívabb front a Szent János-víztározótól északra található, ahol fokozzák erőfeszítéseket. "Megvannak a szükséges eszközeink, de el kell ismerni, hogy lassan haladunk, mert az időjárási körülmények nem segítenek" - fogalmazott.



A belügyminiszter arra kérte a tűz miatt evakuált embereket, hogy semmiképpen se induljanak haza engedély nélkül, még akkor sem, ha úgy tűnik, hogy az otthonuk környékén már eloltották a tüzet, mert ez nem csak veszélyes, de akadályozzák a mentőegységek mozgását és a védekezési munkálatokat.



A három régióban 46 településen mintegy 90 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkózzon be otthonába, az ő helyzetük hétfőn sem változott. A becslések szerint több mint 80 ezer hektárnyi terület égett ki az elmúlt napokban.



Spanyolország nyolc tartományában küzdenek jelenleg az erdőtüzekkel. A helyzet kiemelt súlyossága miatt Pedro Sánchez miniszterelnök a nap folyamán a valenciai La Vall d'Uixóban keletkezett tűz helyszínére utazott.



"Nehéz és bonyolult órák állnak előttünk" - mondta újságíróknak nyilatkozva, és türelmet kért azoktól, akiket kitelepítettek otthonukból, vagy akik kénytelenek otthon maradni. Méltatta az intézmények közötti együttműködést "a közös ellenséggel, a tűzzel szemben".

Tájékoztatása szerint idén Spanyolországban már több mint 170 ezer hektárnyi területet perzseltek fel erdőtüzek, míg tavaly ugyaneddig a dátumig mintegy 30 ezer hektárnyi volt a pusztítás. Az elmúlt egy napban a kiégett területek nagysága mintegy 20 ezer hektárral nőtt.



A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy újabb hőhullám érkezése várható az előrejelzések szerint, és ezért arra kérte az embereket, hogy tanúsítsanak rendkívüli óvatosságot és tartsák be a megelőző intézkedéseket.



"Ha bebizonyosodik, hogy emberi szándékosság állt a háttérben, remélem, hogy az elkövetőt a törvény teljes szigorával sújtja" - jelentette ki Juanfran Pérez Llorca, Valencia tartományi elnöke, miután a hatóságok szerint nem természetes módon keletkezett a térségben tomboló tűz.



Hozzátette: vitát kezdeményez annak érdekében, hogy szigorítsák a "környezetvédelmi bűncselekményeket" elkövetőkkel szembeni büntetéseket.



Korábban Juan Carlos Valderrama, a valenciai regionális kormány vészhelyzetekért felelős tárcavezető elmondta: még nem sikerült megfékezni a lángok terjedését és ellenőrzés alá vonni a tüzet. A felperzselt terület nagysága meghaladja a 6500 hektárt, 18 településről 16 ezer embert telepítettek ki, és több mint 60 ezer embert kértek arra, hogy ne hagyja el otthonát.



Sara Aagesen, az ökológiai átállásért és a demográfiai kihívások kezeléséért felelős miniszter hétfőn nyilvános felhívást tett közzé a kormány által szorgalmazott, éghajlatváltozással foglalkozó állami paktum támogatására.



"Meghívunk mindenkit, aki szeretne csatlakozni ehhez az országos paktumhoz" - mondta, bejelentve, hogy tárcája online űrlapot tesz elérhetővé, mert a cél az, hogy a végleges javaslat tükrözze a társadalom, az üzleti szféra, a szakszervezetek, a tudományos közösség, a mezőgazdasági ágazat és az intézmények széles körű véleményét és támogatását.