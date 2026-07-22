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Többszáz kecskét és juhot vetettek be a bozóttüzek ellen - meglepő módszerrel védekeznek
Kaliforniában nem gépekkel vagy vegyszerekkel, hanem több száz legelő állattal próbálják csökkenteni a pusztító erdőtüzek kockázatát.2026.07.22 22:04ma.hu
Kaliforniában szokatlan, de egyre népszerűbb módszerrel készülnek a várhatóan ismét súlyos erdőtűzszezonra: 400 kecskét és juhot állítottak munkába, hogy visszaszorítsák a gyorsan terjedő, gyúlékony inváziós növényeket.
Az állatokat a kaliforniai Fresno északkeleti részén, a Woodward Park közelében fekvő mintegy 73 hektáros (180 acre) területen legeltetik egy nyolchetes természetvédelmi program keretében. A projektet a Sierra Resource Conservation District és Fresno városa koordinálja.
A nyáj elsődleges feladata a sárga aszat (yellow star thistle) visszaszorítása. Ez a tüskés inváziós gyomnövény kiszorítja az őshonos növényzetet, majd a nyári hőségben gyorsan kiszárad, így rendkívül könnyen lángra kap, elősegítve a futótüzek terjedését.
A szakemberek szerint a célzott legeltetés több szempontból is előnyösebb lehet a gépi kaszálásnál vagy a vegyszeres gyomirtásnál. A kecskék és juhok olyan nehezen megközelíthető területeken is hatékonyan dolgoznak, ahol a munkagépek nehezen vagy egyáltalán nem használhatók, miközben nem bolygatják jelentősen a talajt.
Az állatok nemcsak a növényeket, hanem azok magjait is elfogyasztják, ami hozzájárulhat az inváziós faj további terjedésének visszaszorításához. Emellett trágyájukkal javítják a talaj tápanyagtartalmát is.
Bár a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legeltetés önmagában nem akadályozza meg az erdőtüzek kialakulását, a sűrű aljnövényzet ritkításával olyan védősávokat alakíthat ki, amelyek lassíthatják a lángok terjedését, és értékes időt biztosíthatnak a tűzoltóknak.
A program befejezése után a természetvédelmi szakemberek őshonos füvek, cserjék és fák telepítésével szeretnék helyreállítani a területet, hogy hosszú távon ellenállóbbá tegyék az élőhelyet a tűzzel és az inváziós növényfajokkal szemben.
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