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Többszáz kecskét és juhot vetettek be a bozóttüzek ellen - meglepő módszerrel védekeznek

Kaliforniában szokatlan, de egyre népszerűbb módszerrel készülnek a várhatóan ismét súlyos erdőtűzszezonra: 400 kecskét és juhot állítottak munkába, hogy visszaszorítsák a gyorsan terjedő, gyúlékony inváziós növényeket.



Az állatokat a kaliforniai Fresno északkeleti részén, a Woodward Park közelében fekvő mintegy 73 hektáros (180 acre) területen legeltetik egy nyolchetes természetvédelmi program keretében. A projektet a Sierra Resource Conservation District és Fresno városa koordinálja.



A nyáj elsődleges feladata a sárga aszat (yellow star thistle) visszaszorítása. Ez a tüskés inváziós gyomnövény kiszorítja az őshonos növényzetet, majd a nyári hőségben gyorsan kiszárad, így rendkívül könnyen lángra kap, elősegítve a futótüzek terjedését.



A szakemberek szerint a célzott legeltetés több szempontból is előnyösebb lehet a gépi kaszálásnál vagy a vegyszeres gyomirtásnál. A kecskék és juhok olyan nehezen megközelíthető területeken is hatékonyan dolgoznak, ahol a munkagépek nehezen vagy egyáltalán nem használhatók, miközben nem bolygatják jelentősen a talajt.



Az állatok nemcsak a növényeket, hanem azok magjait is elfogyasztják, ami hozzájárulhat az inváziós faj további terjedésének visszaszorításához. Emellett trágyájukkal javítják a talaj tápanyagtartalmát is.



Bár a szakemberek hangsúlyozzák, hogy a legeltetés önmagában nem akadályozza meg az erdőtüzek kialakulását, a sűrű aljnövényzet ritkításával olyan védősávokat alakíthat ki, amelyek lassíthatják a lángok terjedését, és értékes időt biztosíthatnak a tűzoltóknak.



A program befejezése után a természetvédelmi szakemberek őshonos füvek, cserjék és fák telepítésével szeretnék helyreállítani a területet, hogy hosszú távon ellenállóbbá tegyék az élőhelyet a tűzzel és az inváziós növényfajokkal szemben.