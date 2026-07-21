Vízvédelem
Rejtély a Zagyván: útközben eltűnik a víz, a szakemberek megtalálták az okát
A tározókból kiengedett víz már nem olyan gyorsan jut el a folyó alsóbb szakaszaira, mint korábban - a háttérben egy meglepő jelenség áll.2026.07.21 06:34ma.hu
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság szerint az elmúlt hónapok rendkívül száraz időjárása miatt egyre komolyabb kihívást jelent a Zagyva megfelelő vízellátásának biztosítása.
A szakemberek emlékeztettek arra, hogy a Zagyva vízgyűjtő területén hosszú ideje nagyon kevés csapadék hullott, miközben a tartós meleg miatt jelentősen nőtt a párolgás. Az igazgatóság adatai szerint az elmúlt években olyan időszakok is előfordultak, amikor a párolgás meghaladta a lehullott csapadék mennyiségét, ami tovább súlyosbította a térség kiszáradását.
Annak érdekében, hogy a folyóban elegendő víz maradjon az ökológiai és egyéb vízigények kielégítésére, a vízügyi szakemberek tározókból pótolják a Zagyva vízhozamát.
A vízpótlás során azonban szokatlan jelenséget tapasztaltak. A Hatvan-alsó vízmércén a tározók zsilipjeinek megnyitása után a vízszint a várakozásoknak megfelelően megemelkedett, Szentlőrinckátára azonban a víztömeg csak több napos késéssel érkezett meg, holott korábban ugyanez az út körülbelül egy napot vett igénybe.
A vízügyi igazgatóság szerint a magyarázatot a mederben rendkívül sűrűvé vált vízi növényzet adja. A burjánzó növényállomány jelentősen lelassítja a víz áramlását, ugyanakkor eltávolítását jelenleg a természetvédelmi előírások korlátozzák, mivel azok az ökológiai egyensúly megőrzését szolgálják.
A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a jelenség kedvező és kedvezőtlen hatásait egy következő tájékoztatóban részletesen is bemutatják.
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