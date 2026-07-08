Zajszennyezés
Folyamatos, rendkívül zavaró, fura hang zavarja a települést - bíróságra vitték az adatközpont ügyét
A lakók szerint éjjel-nappal elviselhetetlen zaj tölti be a környéket, amely alapjaiban változtatta meg az életüket.2026.07.08 14:17ma.hu
Az Egyesült Államokban pert indítottak egy adatközpont üzemeltetője ellen, mert a környéken élők szerint az épületből folyamatos, mély búgás hallatszik, amely egy sugárhajtómű hangjára emlékeztet. A michigani Dowagiac lakói azt állítják, hogy a zaj miatt otthonukban és kertjükben is lehetetlenné vált a nyugodt pihenés.
A keresetet a 30 megawattos adatközpont közelében élő Marjorie és Billy Finn, valamint több szomszéd nyújtotta be az üzemeltető Hyperscale Data ellen. Elmondásuk szerint a zajszint rendszeresen eléri a 60 decibelt, időnként pedig 78 decibelig is emelkedik. Összehasonlításképpen: a Yale University szerint egy átlagos porszívó körülbelül 75 decibeles zajt bocsát ki.
A lakók azt állítják, hogy a vállalat nem épített megfelelő zajvédelmi rendszert, ezért a folyamatos búgás miatt saját otthonukban is úgy érzik magukat, mintha egy „börtönben” élnének.
A probléma nem egyedi eset. Az Egyesült Államokban egyre több hasonló konfliktus alakul ki, ahogy a technológiai vállalatok sorra építik az új adatközpontokat a mesterséges intelligencia kiszolgálására. Ezekben a létesítményekben több ezer szerver működik a nap 24 órájában, amelyek hűtéséhez nagy teljesítményű ventilátorokat és tartalék energiaellátó rendszereket használnak. Ezek a berendezések folyamatos, alacsony frekvenciájú zajt és rezgést keltenek.
Az egészségügyi szakértők szerint az ilyen környezeti zaj önmagában nem feltétlenül okoz halláskárosodást, ugyanakkor a tartós zajterhelés növelheti a stresszt, megzavarhatja az alvást, és hosszabb távon más egészségügyi problémák kialakulásához is hozzájárulhat.
A mesterséges intelligencia gyors terjedésével párhuzamosan világszerte egyre több új adatközpont épül, ezért várhatóan hasonló vitákból is több lesz. A szakértők szerint a jövő egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogyan lehet összehangolni a digitális infrastruktúra bővítését a környéken élők életminőségének megőrzésével.
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