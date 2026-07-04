Világvége
Rejtélyes fertőzés terjed Amerikában - a szakemberek még mindig keresik a forrást
Egy nehezen kimutatható parazita egyre több embert betegít meg, miközben a hatóságok versenyt futnak az idővel.2026.07.04 22:23ma.hu
Az Egyesült Államokban egyre több megbetegedést okoz a mikroszkopikus Cyclospora cayetanensis parazita, amely súlyos bélfertőzést, úgynevezett ciklosporiázist idéz elő. A Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint 2026. május 1. és június 16. között legalább 145 igazolt megbetegedést regisztráltak 17 államban, és 20 beteget kórházban kellett kezelni.
A fertőzés különlegessége, hogy általában nem emberről emberre terjed. A kórokozó rendszerint székletmaradvánnyal szennyezett élelmiszerrel vagy ivóvízzel jut a szervezetbe, leggyakrabban nyersen fogyasztott zöldségek és gyümölcsök közvetítésével. A mostani esetekben egyik beteg sem járt külföldön a megbetegedést megelőző két hétben, ezért a szakemberek arra jutottak, hogy a fertőzés forrása az Egyesült Államokon belül található.
A legtöbb esetet eddig New York államból jelentették, de Texas és Illinois területén is jelentős növekedést tapasztaltak. A CDC ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az összes eset egyetlen országos járványhoz vagy egy konkrét élelmiszerhez lenne köthető, ezért több lehetséges fertőzési gócot is vizsgálnak.
A ciklosporiázis legjellemzőbb tünete a hosszan tartó, vizes – sok esetben rendkívül heves – hasmenés. Emellett hasi puffadás, görcsök, hányinger, étvágytalanság és erős fáradtság is jelentkezhet. Kezelés nélkül a panaszok akár hetekig vagy egy hónapnál tovább is fennmaradhatnak.
A szakemberek szerint a hivatalosan nyilvántartott esetszám valószínűleg csak a jéghegy csúcsa. Sokan enyhébb tünetekkel átvészelik a fertőzést, ezért nem fordulnak orvoshoz, ráadásul a parazita kimutatásához speciális laboratóriumi vizsgálatra van szükség, amelyet nem minden esetben végeznek el.
A CDC hangsúlyozza, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök továbbra is az egészséges táplálkozás fontos részei, ugyanakkor azt tanácsolja, hogy fogyasztás előtt minden terményt alaposan mossanak meg folyó víz alatt. A keményebb héjú terméseket – például a dinnyét vagy az uborkát – érdemes dörzsöléssel is megtisztítani, hogy csökkentsék a fertőzés kockázatát.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 12:01 Áttörés a laborban: egy felfedezés teljesen átírhatja a vérátömlesztés szabályait
- 10:54 Magyar Péter: szigorúbb szabályok fognak vonatkozni az alkotmányos intézmények vezetőire
- 8:49 Több nagyvárosban is korlátozzák a plakáthelyek számát
- 6:38 Lebontják a Kelenföldi Erőmű 146 méter magas kéményét
- 22:23 Rejtélyes fertőzés terjed Amerikában - a szakemberek még mindig keresik a forrást
- 20:56 Meglepő eredményre jutottak a kutatók - ez a hétköznapi vitamin lassíthatja az öregedést
- 18:55 Kapitány István: a paksi atomerőmű elkezdte visszaemelni a teljesítményét
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06