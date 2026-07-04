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Rejtélyes fertőzés terjed Amerikában - a szakemberek még mindig keresik a forrást

Az Egyesült Államokban egyre több megbetegedést okoz a mikroszkopikus Cyclospora cayetanensis parazita, amely súlyos bélfertőzést, úgynevezett ciklosporiázist idéz elő. A Centers for Disease Control and Prevention adatai szerint 2026. május 1. és június 16. között legalább 145 igazolt megbetegedést regisztráltak 17 államban, és 20 beteget kórházban kellett kezelni.



A fertőzés különlegessége, hogy általában nem emberről emberre terjed. A kórokozó rendszerint székletmaradvánnyal szennyezett élelmiszerrel vagy ivóvízzel jut a szervezetbe, leggyakrabban nyersen fogyasztott zöldségek és gyümölcsök közvetítésével. A mostani esetekben egyik beteg sem járt külföldön a megbetegedést megelőző két hétben, ezért a szakemberek arra jutottak, hogy a fertőzés forrása az Egyesült Államokon belül található.



A legtöbb esetet eddig New York államból jelentették, de Texas és Illinois területén is jelentős növekedést tapasztaltak. A CDC ugyanakkor hangsúlyozza, hogy jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az összes eset egyetlen országos járványhoz vagy egy konkrét élelmiszerhez lenne köthető, ezért több lehetséges fertőzési gócot is vizsgálnak.



A ciklosporiázis legjellemzőbb tünete a hosszan tartó, vizes – sok esetben rendkívül heves – hasmenés. Emellett hasi puffadás, görcsök, hányinger, étvágytalanság és erős fáradtság is jelentkezhet. Kezelés nélkül a panaszok akár hetekig vagy egy hónapnál tovább is fennmaradhatnak.



A szakemberek szerint a hivatalosan nyilvántartott esetszám valószínűleg csak a jéghegy csúcsa. Sokan enyhébb tünetekkel átvészelik a fertőzést, ezért nem fordulnak orvoshoz, ráadásul a parazita kimutatásához speciális laboratóriumi vizsgálatra van szükség, amelyet nem minden esetben végeznek el.



A CDC hangsúlyozza, hogy a friss zöldségek és gyümölcsök továbbra is az egészséges táplálkozás fontos részei, ugyanakkor azt tanácsolja, hogy fogyasztás előtt minden terményt alaposan mossanak meg folyó víz alatt. A keményebb héjú terméseket – például a dinnyét vagy az uborkát – érdemes dörzsöléssel is megtisztítani, hogy csökkentsék a fertőzés kockázatát.