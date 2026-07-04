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Akkora hőfokot mértek az Északi-sarkkörnél, amire korábban senki sem számított
Egyetlen mérési adat is elég volt ahhoz, hogy a kutatók világszerte riadót fújjanak.2026.07.04 10:48ma.hu
Történelmi hőmérsékleti rekordot hitelesített a World Meteorological Organization: 2020. június 20-án az oroszországi Verhojanszk településen 38 Celsius-fokot mértek, ami a valaha hivatalosan regisztrált legmagasabb hőmérséklet az Északi-sarkkörön vagy attól északabbra. A mérést a szervezet később részletes vizsgálat után hivatalosan is megerősítette.
A rendkívüli érték egy elhúzódó szibériai hőhullám idején született, amikor a térségben a hőmérséklet helyenként mintegy 10 Celsius-fokkal haladta meg a sokéves átlagot. A kutatók szerint a jelenség hátterében az úgynevezett sarkvidéki felerősödés áll, amely miatt az Északi-sark térsége jóval gyorsabban melegszik, mint a Föld többi része.
Ennek egyik legfontosabb oka, hogy az olvadó hó- és jégtakaró helyén egyre nagyobb területen jelenik meg a sötétebb talaj és a nyílt vízfelszín. Míg a jég a napsugárzás jelentős részét visszaveri, ezek a sötét felületek sokkal több hőt nyelnek el, ami tovább gyorsítja a felmelegedést. Ez egy önmagát erősítő folyamatot indít el, amely egyre intenzívebbé teszi az éghajlatváltozás hatásait az Északi-sarkvidéken.
A rekordhőség következményei messze túlmutatnak egyetlen rendkívül meleg napon. A kiszáradó növényzet és talaj kedvez a nagyméretű erdő- és tundratüzek kialakulásának, amelyek jelentős mennyiségű szén-dioxidot és kormot juttatnak a légkörbe. A lerakódó korom tovább sötétíti a még megmaradt jégfelszíneket, amelyek emiatt még gyorsabban olvadnak.
A tartós felmelegedés emellett felgyorsítja az örökké fagyott talaj, vagyis a permafroszt olvadását is. Ez a talajréteg hatalmas mennyiségű, évezredek óta megkötött szerves anyagot tárol. Amikor felenged, a mikroorganizmusok lebontják ezt az anyagot, amelynek során nagy mennyiségű szén-dioxid és metán szabadul fel a légkörbe.
A tudósok szerint ez különösen aggasztó, mert mindkét üvegházhatású gáz tovább fokozza a globális felmelegedést. Emiatt a sarkvidéki felmelegedés nem csupán helyi jelenség, hanem az egész bolygó éghajlatára hatással lehet, felgyorsítva az éghajlatváltozás folyamatát.
Forrás: World Meteorological Organization. June 2026.
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