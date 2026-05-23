Járvány

Lángba borították az ebolaközpontot Kongóban: pánik és káosz tört ki a járvány sújtotta térségben

Dühös tüntetők gyújtották fel az Ebola-kezelő sátrakat Kelet-Kongóban, miután nem vihették el egy feltételezett áldozat holttestét.

2026.05.23 07:36ma.hu
Súlyos zavargások törtek ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, ahol tüntetők felgyújtottak egy Ebola-kezelő központot a járvány egyik gócpontjának számító Ituri tartományban.

A helyszínen készült videókon sűrű füst és lángoló sátrak láthatók, miközben lövések hallatszanak a háttérben. A támadás a rwamparai kezelőközpontot érte, ahol a legfrissebb járványkitörés betegeit ápolják.

Szemtanúk szerint a helyi fiatalok azért dühödtek fel, mert a hatóságok nem engedték nekik, hogy elvigyék egy feltételezett Ebola-áldozat holttestét hagyományos temetésre. Az Ebola-vírus ugyanis a halál után is rendkívül fertőző maradhat, ezért a hatóságok szigorú temetési protokollokat alkalmaznak.

A helyzet gyorsan elszabadult. A beszámolók szerint tüntetők behatoltak a központ területére, majd több objektumot felgyújtottak. A segélyszervezetek munkatársai járművekkel menekültek el a helyszínről.

A kongói kormány szóvivője, Patrick Muyaya később közölte: a zavargások közben eltűnt hat beteget sikerült megtalálni, jelenleg is kezelés alatt állnak egy közeli kórházban.

A hatóságok megerősítették a biztonsági intézkedéseket, miközben próbálják helyreállítani a rendet a térségben.

A mostani járványt május közepén jelentették be hivatalosan. Ez már a 17. ebolakitörés az országban azóta, hogy a vírust először azonosították 1976-ban. A hatóságok eddig több mint 670 gyanús esetet és legalább 160 halálesetet jelentettek.

A fertőzés főként Ituri és North Kivu tartományokat érinti, de új esetek jelentek meg South Kivu térségében is.

A Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a járvány miatt. A most terjedő Bundibugyo-vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott gyógymód.

A szakértők szerint a járvány elleni védekezést jelentősen nehezíti a térség instabil biztonsági helyzete, valamint a helyi lakosság bizalmatlansága az egészségügyi hatóságokkal szemben.

