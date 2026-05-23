Járvány

Lángba borították az ebolaközpontot Kongóban: pánik és káosz tört ki a járvány sújtotta térségben

Súlyos zavargások törtek ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, ahol tüntetők felgyújtottak egy Ebola-kezelő központot a járvány egyik gócpontjának számító Ituri tartományban.



A helyszínen készült videókon sűrű füst és lángoló sátrak láthatók, miközben lövések hallatszanak a háttérben. A támadás a rwamparai kezelőközpontot érte, ahol a legfrissebb járványkitörés betegeit ápolják.



Szemtanúk szerint a helyi fiatalok azért dühödtek fel, mert a hatóságok nem engedték nekik, hogy elvigyék egy feltételezett Ebola-áldozat holttestét hagyományos temetésre. Az Ebola-vírus ugyanis a halál után is rendkívül fertőző maradhat, ezért a hatóságok szigorú temetési protokollokat alkalmaznak.



A helyzet gyorsan elszabadult. A beszámolók szerint tüntetők behatoltak a központ területére, majd több objektumot felgyújtottak. A segélyszervezetek munkatársai járművekkel menekültek el a helyszínről.



A kongói kormány szóvivője, Patrick Muyaya később közölte: a zavargások közben eltűnt hat beteget sikerült megtalálni, jelenleg is kezelés alatt állnak egy közeli kórházban.



A hatóságok megerősítették a biztonsági intézkedéseket, miközben próbálják helyreállítani a rendet a térségben.



A mostani járványt május közepén jelentették be hivatalosan. Ez már a 17. ebolakitörés az országban azóta, hogy a vírust először azonosították 1976-ban. A hatóságok eddig több mint 670 gyanús esetet és legalább 160 halálesetet jelentettek.



A fertőzés főként Ituri és North Kivu tartományokat érinti, de új esetek jelentek meg South Kivu térségében is.



A Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a járvány miatt. A most terjedő Bundibugyo-vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott gyógymód.



A szakértők szerint a járvány elleni védekezést jelentősen nehezíti a térség instabil biztonsági helyzete, valamint a helyi lakosság bizalmatlansága az egészségügyi hatóságokkal szemben.

🇨🇩 In the DR Congo they set fire to the center for treating Ebola patients.



The fire was started by relatives of one of the patients who died from the virus after they were forbidden to take his body, CNN reports. pic.twitter.com/hsJrFqXpWP — RusWar (@ruswar) May 22, 2026