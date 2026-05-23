Járvány
Lángba borították az ebolaközpontot Kongóban: pánik és káosz tört ki a járvány sújtotta térségben
Dühös tüntetők gyújtották fel az Ebola-kezelő sátrakat Kelet-Kongóban, miután nem vihették el egy feltételezett áldozat holttestét.2026.05.23 07:36ma.hu
Súlyos zavargások törtek ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, ahol tüntetők felgyújtottak egy Ebola-kezelő központot a járvány egyik gócpontjának számító Ituri tartományban.
A helyszínen készült videókon sűrű füst és lángoló sátrak láthatók, miközben lövések hallatszanak a háttérben. A támadás a rwamparai kezelőközpontot érte, ahol a legfrissebb járványkitörés betegeit ápolják.
Szemtanúk szerint a helyi fiatalok azért dühödtek fel, mert a hatóságok nem engedték nekik, hogy elvigyék egy feltételezett Ebola-áldozat holttestét hagyományos temetésre. Az Ebola-vírus ugyanis a halál után is rendkívül fertőző maradhat, ezért a hatóságok szigorú temetési protokollokat alkalmaznak.
A helyzet gyorsan elszabadult. A beszámolók szerint tüntetők behatoltak a központ területére, majd több objektumot felgyújtottak. A segélyszervezetek munkatársai járművekkel menekültek el a helyszínről.
A kongói kormány szóvivője, Patrick Muyaya később közölte: a zavargások közben eltűnt hat beteget sikerült megtalálni, jelenleg is kezelés alatt állnak egy közeli kórházban.
A hatóságok megerősítették a biztonsági intézkedéseket, miközben próbálják helyreállítani a rendet a térségben.
A mostani járványt május közepén jelentették be hivatalosan. Ez már a 17. ebolakitörés az országban azóta, hogy a vírust először azonosították 1976-ban. A hatóságok eddig több mint 670 gyanús esetet és legalább 160 halálesetet jelentettek.
A fertőzés főként Ituri és North Kivu tartományokat érinti, de új esetek jelentek meg South Kivu térségében is.
A Egészségügyi Világszervezet nemzetközi egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a járvány miatt. A most terjedő Bundibugyo-vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott gyógymód.
A szakértők szerint a járvány elleni védekezést jelentősen nehezíti a térség instabil biztonsági helyzete, valamint a helyi lakosság bizalmatlansága az egészségügyi hatóságokkal szemben.
🇨🇩 In the DR Congo they set fire to the center for treating Ebola patients.— RusWar (@ruswar) May 22, 2026
The fire was started by relatives of one of the patients who died from the virus after they were forbidden to take his body, CNN reports. pic.twitter.com/hsJrFqXpWP
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 8:20 Gigarazzia Kaliforniában: több mint 300 gyermekmolesztálással gyanúsított személyt fogtak el
- 7:36 Lángba borították az ebolaközpontot Kongóban: pánik és káosz tört ki a járvány sújtotta térségben
- 6:11 Lángba borult a Starship: hatalmas robbanással ért véget a SpaceX újabb tesztrepülése - videók
- 22:04 Hegedűs Zsolt: még ebben a hónapban lesz új vezetője a vérellátónak
- 20:57 Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. nyomdai keretmegállapodása ügyében
- 18:00 Róna Péter: Novák Katalin tartozik a nemzetnek a kegyelmi ügy feltárásával
- 16:52 Tiszaújvárosi robbanás - Hegedűs Zsolt: két sérültet hazaengedtek a miskolci kórházból
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06