Árvíz

Katasztrófa Kínában: városokat nyelt el az árvíz, halálos pusztítást okoz az özönvízszerű esőzés

Legalább tízen meghaltak, miközben több kínai tartományban utak, házak és egész városrészek kerültek víz alá a rendkívüli esőzések miatt. 2026.05.19 06:11 ma.hu

Súlyos árvízkatasztrófa sújtja Kína déli és középső térségeit, ahol özönvízszerű esőzések váltottak ki villámárvizeket, földcsuszamlásokat és tömeges káoszt. A hatóságok eddig legalább tíz halálos áldozatról számoltak be, de attól tartanak, hogy a szám tovább emelkedhet.



A rendkívüli időjárás több mint ezer kilométeres területet érintett, miközben folyók léptek ki medrükből, utak tűntek el a víz alatt, és teljes városrészek kerültek árvíz alá.



A leginkább érintett tartományok között szerepel Hubei, Hunan, Guangxi, Guangdong és Hainan is, ahol a hatóságok magas fokozatú riasztást adtak ki.



A drámai felvételeken az látszik, hogy utcák változtak folyókká, autók merültek el szinte teljesen a vízben, miközben lakók térdig érő árban próbáltak közlekedni. Egyes videókon még halak is úsznak az elöntött utcákon.



Az egyik legsúlyosabb tragédia Guangxi tartományban történt, ahol egy 15 embert szállító pickupot sodort el az áradat. A balesetben legalább hat ember meghalt. Más térségekben villámárvizek követeltek áldozatokat, miközben több embert még mindig keresnek.



A rendkívüli időjárás miatt iskolákat, vállalkozásokat és közlekedési útvonalakat kellett lezárni. Több településen áramszünetek alakultak ki, és megkezdődött a veszélyeztetett lakosság kitelepítése is.



A meteorológusok szerint a helyzetet az okozta, hogy a Bengáli-öböl, a Dél-kínai-tenger és a Csendes-óceán felől érkező nedves légtömegek egyszerre táplálták a lassan mozgó viharrendszert. Emiatt ugyanazokra a térségekre hosszú órákon keresztül zúdult hatalmas mennyiségű csapadék.



A földcsuszamlásveszély is egyre nő. Hainan szigetén például egy hegyoldal omlott rá egy autóútra, több útvonalat teljesen le kellett zárni.



A helyzetet tovább nehezíti, hogy a térséget nemrég földrengés is sújtotta. A hatóságok szerint az egymást követő természeti csapások komoly nyomást helyeznek a mentőszolgálatokra és a katasztrófavédelemre.



Az előrejelzések szerint a következő napokban az esőzések súlypontja a Jangce alsó és középső szakasza felé tolódhat, ahol újabb áradások és földcsuszamlások veszélyére figyelmeztetnek.