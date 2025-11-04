Állatvédelem

A világ legnagyobb pókhálója egy sötét barlang mélyén - több mint százezer pók él együtt egyetlen kolóniában

Lenyűgöző felfedezés rázta fel a tudományos világot: egy Albánia és Görögország határán található kénbarlangban minden eddiginél nagyobb, több mint százezer egyedből álló pók-közösségre bukkantak kutatók. A telepes pókháló a fajok eddig ismeretlen együttműködésére, extrém környezethez való alkalmazkodására és genetikai változékonyságára derít fényt. 2025.11.04

Egy különleges ökológiai csoda rejtőzik a Balkán egyik sötét és kénnel telített barlangjában. A Sulfur Cave, amelyet a felszín alatt keletkező, hidrogén-szulfidból oxidáció révén képződő sav alakított ki, most a világ legnagyobb ismert pókhálójának otthona. A gigantikus, 106 négyzetméteren elterülő hálórendszer teljes sötétségben, egy alacsony mennyezetű járatban húzódik, és több mint 111 ezer pók építette – vagy inkább egy egész pókváros.



A kolóniát két ismert faj alkotja: a házi tölcsérspók (Tegenaria domestica) és a Prinerigone vagans. Mindkét faj gyakran jelenik meg emberi települések közvetlen környezetében, ám ilyen léptékű együttműködésük eddig ismeretlen volt. A kutatás vezetője, Urák István, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem biológusa a jelenséget “egészen rendkívülinek” nevezte. Mint fogalmazott, a barlangi körülmények olyan viselkedési mintát hoztak létre, amely a felszínen nem figyelhető meg: az egyébként ragadozó tölcsérspókok nem támadják meg a másik fajt, hanem közösen építenek és élnek.



A barlang ökoszisztémája zárt, önfenntartó rendszer. A pókok fő zsákmánya nem más, mint a nem csípő szúnyogok családjába tartozó apró árvaszúnyog, amely a barlang falain megjelenő mikrobiális biofilmekkel táplálkozik. Ezeket a fehér, nyákszerű bevonatokat kénoxidáló baktériumok hozzák létre, amelyek a hidrogén-szulfidban gazdag vízfolyásnak köszönhetően képesek fennmaradni. Így válik a sötétség, a kénes levegő és a mikrobiális élet különleges tápláléklánc alapjává – amelynek csúcsán a pókállomány áll.



Genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a barlangban élő pókok mikrobális közössége jóval kevésbé változatos, mint felszíni rokonaiké, ami a kénben gazdag étrend hatásának tulajdonítható. Emellett örökítőanyaguk is eltéréseket mutat, ami arra utal, hogy az extrém környezet hosszú távú alkalmazkodást indított el. A kutatók szerint ez a genetikai rugalmasság – az úgynevezett genetikai plaszticitás – tette lehetővé, hogy a fajok ilyen kivételes kolóniát hozzanak létre.



A felfedezés története önmagában is izgalmas. Bár a pókhálórendszerre barlangkutatók már 2022-ben felfigyeltek, a tudományos vizsgálatok csak idén adtak részletes képet az élő közösségről. A kutatócsoport több expedíciót is szervezett, hogy mintákat gyűjtsön, elemezze az egyedeket, és feltérképezze a kolónia kiterjedését.



A tudósok szerint kiemelten fontos a barlang élővilágának védelme, különös tekintettel arra, hogy Albánia és Görögország határvidékén található, így a természetvédelmi feladat jogilag is összetett. Ugyanakkor a kutatás rávilágított arra, mennyi felfedeznivaló rejtőzik még a föld alatt, és milyen különleges viselkedésformák és biológiai alkalmazkodások jelenhetnek meg szélsőséges körülmények között.