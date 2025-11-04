Időjárás

Sarkvidéki hidegbetörés söpörhet végig az Egyesült Államokon - már november közepén megérkezhet a tél

A következő napok sorsdöntőek lesznek: ha a poláris örvény tovább gyengül, a hideg levegő hosszabb időre is megülhet az amerikai kontinens keleti felén. Egy biztos - a szokatlanul enyhe ősz után az Egyesült Államok keleti részén néhány napon belül valódi télre ébredhetnek.

Az Egyesült Államok keleti felét a következő napokban drámai időjárási fordulat érheti: meteorológusok szerint a sarkvidékről érkező hideg légtömeg akár 20 fokkal is a szezonális átlag alá nyomhatja a hőmérsékletet. A november 10. körül várható hidegbetörés az idei ősz egyik legjelentősebb időjárási eseménye lehet, amely a Nagy-tavaktól egészen Florida középső részéig hozhat fagyos, télies körülményeket.



A légköri folyamatokért egy gyengülő poláris örvény, vagyis polar vortex a felelős – ez a sarkkörök körül keringő, hideg levegőt összetartó légörvény, amely normális körülmények között a sarkvidéken marad. Ha azonban meggyengül vagy elmozdul, a benne rekedt fagyos levegő dél felé áramlik, és a mérsékelt égövet is télies viszonyok közé taszíthatja. Most pontosan ez történik: az előrejelzések szerint a hideg Grönland és Kanada északi térségeiből indulva lépcsőzetesen halad dél felé, és napokon belül eléri az amerikai középnyugatot, majd az Atlanti-óceán partvidékét.



A meteorológiai modellek szerint a hőmérséklet az Egyesült Államok keleti részén helyenként 20 Celsius-fokkal is az átlag alatt maradhat, ami rendkívül szokatlan november elején. Míg ilyenkor a keleti parton általában 10–15 fokos nappali maximumokat mérnek, a következő héten sok helyen fagypont körüli, sőt, annál is alacsonyabb hőmérsékletekre készülnek. A hideg levegő egészen a Deep South államaiba, például Georgiába, Tennessee-be és akár Észak-Floridába is betörhet, ahol a nappali csúcshőmérséklet 3–5 fokra csökkenhet.



A meteorológusok szerint a hidegfront érkezése több hullámban zajlik majd, és a hegyvidéki területeken – köztük a Catskillsben, az Adirondack-hegységben és Új-Anglia magasabban fekvő vidékein – havazás is várható. Mike Masco, a WPIX vezető meteorológusa úgy véli, hogy november 10. és 15. között akár mérhető hó is hullhat New York és Pennsylvania északi részein. Bár a nagyvárosokban, például New Yorkban vagy Bostonban még korainak számít a hóesés, a szakértők szerint a télies időjárásra utaló jelek egyre erősebbek, és akár hálaadás környékére egy újabb, tartósabb hideghullám is kialakulhat.



A hidegbetörés mechanizmusa összetett: a sarkvidéki hideglevegő útját a jet stream, azaz a futóáramlás irányítja, amely ilyenkor a magas légkörben a kontinens fölött húzódik. A légáramlatot most úgynevezett blokkoló magasnyomású rendszerek torzítják el a sarkvidék térségében, amelyek lelassítják a futóáramlást, és lehetővé teszik, hogy a hideg légtömegek mélyen délre nyomuljanak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok középső részén – Minnesotától Illinois-on át egészen Ohióig – szeles, esős idő várható a hétvégén, mielőtt a hőmérséklet ott is hirtelen zuhanásba kezd.

Ryan Maue, az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) korábbi vezető tudósa szerint a mostani hidegbetörés mértéke inkább a januári időjárási mintákra emlékeztet, mintsem november elejére. Az általa publikált modellek azt mutatják, hogy a hideg légtömeg fokozatosan dél felé tolódik, míg végül olyan déli államokat is elérhet, mint Arkansas vagy Georgia. Ez a minta az idei tél korai kezdetét vetíti előre, és akár több hetes hideghullámot is eredményezhet.



A meteorológiai előrejelzések szerint a polar vortex mostani mozgása az egyik legjelentősebb légköri átrendeződés lesz az Egyesült Államokban az elmúlt években. Hasonló eseményre legutóbb februárban került sor, amikor a hideg levegő több napon át elárasztotta a középnyugatot és Új-Angliát, hóviharokat, áradásokat és több ezer repülőjárat törlését okozva.



Bár az Old Farmer’s Almanac eredetileg enyhe, száraz telet jósolt az északkeleti régióra, a mostani légköri változások miatt ez a prognózis módosulhat. Masco és más szakértők szerint az év vége felé több hullámban is visszatérhet a télies idő, ami a mezőgazdaság, a közlekedés és az energiaellátás szempontjából is komoly kihívásokat jelenthet.