Világvége

Az El Niño gyors terjedése bolygószerte időjárási káoszt okozhat

A tudósok előrejelzése szerint a globális felmelegedés az El Niñót sokkal erősebbé és következményekkel terheltebbé teheti, mint korábban. 2025.11.01 18:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy friss, a Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány szerint az El Niño–Déli Oszcilláció (ENSO) a század közepére alapjaiban változhat meg. A legújabb, nagy felbontású klímamodellek arra figyelmeztetnek, hogy a globális felmelegedés hatására a Csendes-óceán trópusi térsége egy klímatöréspont felé közeledik, amely az egész bolygó időjárási rendszereit szinkronizálhatja – ezzel drámai, kiszámíthatóbb, de sokkal szélsőségesebb éghajlati ciklusokat indítva el.



A dél-koreai, amerikai, német és ír kutatókból álló nemzetközi csapat az Alfred Wegener Intézet legújabb, nagy felbontású klímamodelljét (AWI-CM3) használta a vizsgálathoz. A modell a légköri folyamatokat 31 kilométeres, az óceáni viszonyokat pedig akár 4 kilométeres térbeli felbontásban képes szimulálni, így különösen érzékeny a trópusi éghajlati ingadozásokra. Az eredmények alapján az El Niño és La Niña események, amelyek eddig rendszertelenül váltakoztak, néhány évtizeden belül szabályos, erős amplitúdójú ingadozásokba rendeződhetnek.



A kutatás vezetője, Malte F. Stuecker professzor, a Hawaiʻi Egyetem Nemzetközi Csendes-óceáni Kutatóközpontjának igazgatója szerint a trópusi Csendes-óceán melegebbé válásával az óceán és a légkör közötti kölcsönhatások jelentősen erősödnek. „Egy melegebb világban a Csendes-óceán klímarendszere átléphet egy kritikus ponton, ahol a stabil állapotot felváltja egy szabályosan oszcilláló viselkedés – ez az első alkalom, hogy egy komplex klímamodellben ilyen átmenetet egyértelműen sikerült azonosítani” – mondta Stuecker.



Az ENSO erősödése és ritmusának rögzülése nem elszigetelt jelenség. A kutatás szerint a jövőben az El Niño-ciklusok összehangolódhatnak más nagy léptékű éghajlati rendszerekkel, például az Atlanti-óceán északi oszcillációjával, az Indiai-óceáni Dipóllal, valamint a trópusi észak-atlanti éghajlati mintázatokkal. Axel Timmermann professzor, a Pusani Nemzeti Egyetem Klímafizikai Központjának igazgatója szerint ez a jelenség olyan, mintha különálló ingaórák egyszerre kezdenének el egyazon ütemre járni. „A szinkronizáció erősebb csapadékingadozásokat okozhat olyan régiókban, mint Dél-Kalifornia vagy az Ibériai-félsziget. Ez a jelenség – amit mi hidroklimatikus ostorcsapásnak nevezünk – a szélsőséges szárazságok és árvizek gyors váltakozását jelentheti” – mondta.



Timmermann szerint a rendszeresebb ENSO-ciklusok bizonyos előnyt is hordozhatnak: a szezonális éghajlati előrejelzések pontossága javulhat, ami kulcsfontosságú lehet a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban és a katasztrófavédelemben. Ugyanakkor a várhatóan fokozódó hatások az alkalmazkodási stratégiák újragondolását is szükségessé teszik.

A vizsgálatokat rendkívül nagy számítási kapacitás mellett futtatták, többek között az IBS Aleph szuperszámítógépen Dél-Koreában. A modellek a jelenlegi üvegházhatásúgáz-trendek folytatódását feltételező, úgynevezett nagy kibocsátású forgatókönyv alapján készültek. Az így kapott eredményeket megfigyelési adatokkal és más független klímamodellek kimeneteivel is összevetették, hogy a lehető legnagyobb bizonyossággal erősítsék meg a tendenciákat.



Dr. Sen Zhao, a tanulmány társszerzője szerint az eredmények egyértelműen jelzik, hogy az ENSO jövőbeli viselkedése kiszámíthatóbbá válhat ugyan, de a vele járó hatások sokkal súlyosabbak lesznek. „A rendszer szabályosabb, ám erőteljesebb ingadozásai fokozzák a társadalmak sérülékenységét – a trópusi áradásoktól az európai aszályokig mindenütt érezhető lesz a hatás” – fogalmazott.



A kutatás legaggasztóbb üzenete, hogy az emberi tevékenység által hajtott felmelegedés nemcsak felerősíti, hanem át is szervezi a Föld éghajlati rendszerét. Az ENSO és a vele összekapcsolódó ciklusok a bolygó hő- és nedvességeloszlásának kulcselemei, így megváltozásuk messze túlmutat a Csendes-óceán térségén. Az európai csapadékeloszlás, az afrikai monszunok és az atlanti hurrikánok viselkedése egyaránt módosulhat, ha az ENSO új ritmust vesz fel.



A kutatócsoport a jövőben még nagyobb felbontású modellekkel tervezi folytatni a szimulációkat, hogy pontosabban feltérképezze, miként alakul ki a globális rendszerek közötti szinkronizáció. A cél az, hogy megértsék, mikor és milyen feltételek mellett léphet át a Föld klímája abba az új, periodikus állapotba, ahol az El Niño többé nem kiszámíthatatlan anomália lesz, hanem a bolygó új ritmusa.



Ez a felismerés nemcsak tudományos áttörés, hanem figyelmeztetés is: a természet komplex rendszerei reagálnak a globális felmelegedésre – nem lineárisan, hanem ugrásszerűen. Ha a klímarendszer egyszer átlépi a ritmusváltás határát, nem biztos, hogy visszatérhetünk a régi, kiszámíthatatlan, de kevésbé szélsőséges klímaidőszakhoz.