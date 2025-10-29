Világvége

Fertőző laboratóriumi majmok szabadultak ki egy autóbalesetben

Mississippiben egy kutatási célokra szállított majmokkal teli teherautó borult fel, az állatok elszöktek, és a rendőrség végül elpusztította őket, miután téves információk alapján fertőzésveszélytől tartott. 2025.10.29 18:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államokban, Mississippi államban több laboratóriumi majmot lőttek le a hatóságok, miután az őket szállító teherautó felborult az autópályán, és az állatok elszöktek. A helyi rendőrség közlése szerint az állatokat azért kellett „megsemmisíteni”, mert a jármű vezetője azt állította, hogy a majmok veszélyes betegségeket hordoznak, köztük a Covid-19-et, és fertőzésveszélyt jelentenek az emberekre. Később azonban kiderült, hogy ez téves információ volt, a majmok nem voltak fertőzöttek.



A baleset a Jasper megyei autópályán, a Heidelberg közelében húzódó Interstate 59-esen történt, mintegy 160 kilométerre a Mississippi állam fővárosától, Jacksontól. A teherautó rhesus majmokat szállított, amelyeket a jelentések szerint a New Orleans-i Tulane Egyetem Nemzeti Biomedikai Kutatóközpontjával hoztak kapcsolatba. A jármű sofőrje a baleset után azt mondta a kiérkező rendőröknek, hogy az állatok „fertőzőek és veszélyesek”, ezért csak védőfelszerelésben kezelhetők. A rendőrség emiatt lezárta a környéket, és „megfelelő intézkedéseket” hozott, amelyek során a legtöbb majmot elpusztították.



Később azonban a Tulane Egyetem közleményben cáfolta, hogy a majmok az intézmény tulajdonában lennének vagy bármilyen fertőzésnek ki lettek volna téve. Mint írták, az állatok egy másik szervezethez tartoznak, és nem hordoznak semmilyen kórokozót. A kutatóközpont szakemberei ennek ellenére azonnal a helyszínre indultak, hogy segítsenek a hatóságoknak az állatok biztonságos begyűjtésében és az eset tisztázásában.



A rendőrség később pontosította, hogy összesen három majom szökött el, közülük kettőt lelőttek, egyet pedig még kerestek a környéken. A helyszínen készült videófelvételeken látható, ahogy „élő állat” felirattal ellátott faládák hevernek az út mentén, miközben a majmok a közeli magas fűben mozognak. A hatóságok egy állati maradványok elszállítására szakosodott vállalatot is riasztottak, hogy a tetemeket biztonságosan eltávolítsák.



A rhesus majom, amelyet a biomedikai kutatásokban világszerte gyakran használnak, intelligens, kíváncsi és rendkívül alkalmazkodó faj. A New England Primate Conservancy szerint az állat súlya átlagosan 5–7 kilogramm, testhossza mintegy fél méter, és természetes környezetében gyakran képes együtt élni az emberi közösségekkel.



Az eset újra felhívta a figyelmet a kutatási célú állatszállítás biztonsági protokolljaira, valamint arra a feszültségre, amely az állatvédelmi elvek és a tudományos kísérletek gyakorlati igényei között feszül. A biomedikai kutatásokban használt állatok szigorú szabályozás alá esnek, ugyanakkor egy-egy ilyen incidens súlyos etikai és közbiztonsági kérdéseket vet fel. A mostani baleset után több amerikai szakmai szervezet is felvetette, hogy át kell vizsgálni a veszélyes anyagokat és élőlényeket szállító járművek engedélyezési eljárásait, különösen a fertőző betegségekkel kapcsolatos félreértések és pánikhely