Forgószél

Melissa a pusztítása után Jamaicából Kubán át Florida felé tart

A Karib-térségben utoljára több mint húsz éve sújtott ilyen erős vihar egy szigetet, és szakértők szerint Melissa ereje újabb figyelmeztetés arra, hogy a klímaváltozás miatt egyre hevesebb és kiszámíthatatlanabb hurrikánok fenyegetik a régiót.

Jamaica kormánya nemzetközi segítséget kért a szigetet sújtó, példátlan erejű hurrikán után. A Melissa nevű, ötös kategóriájú vihar közel 300 kilométer/órás széllökésekkel söpört végig a karibi szigeten, súlyos áradásokat és hatalmas pusztítást hagyva maga után. Miután elhagyta Jamaicát, a hurrikán kelet felé fordult, és szerda hajnalban Kubában ért partot, mielőtt továbbindult volna az Atlanti-óceán északkeleti irányába, Florida partvidéke felé.



A Nemzeti Hurrikán Központ (NHC) adatai szerint Melissa középpontja szerda hajnalban a kubai Santiago de Cuba közelében, Chivirico térségében ért földet, óránként 185 kilométeres tartós széllel, ami kissé gyengébb volt a korábbi méréseknél. A kubai hegyvidék ugyan mérsékelte a vihar erejét, de az esőzések és a szél továbbra is súlyos károkat okoztak. A trópusi ciklon kiterjedt esőzései és széllökései Haiti, a Bahama-szigetek és a Turks- és Caicos-szigetek partjait is elérték, miközben a vihar fokozatosan északkelet felé mozdult el.



Az Egyesült Államok Nemzeti Meteorológiai Szolgálata (NWS) trópusi viharriasztást adott ki Florida egyes part menti vizeire, mivel Melissa külső esőzónái és erős szelekkel járó áramlatai már elérték a térséget. A meteorológusok figyelmeztetnek, hogy a Florida Keys alacsonyabban fekvő területein kisebb tengervíz-beszivárgásra lehet számítani, amely utcákat, parkolókat és csapadékvíz-elvezető rendszereket is eláraszthat. Az autósokat arra kérik, ne próbáljanak átkelni elöntött útszakaszokon, a hajósoknak pedig azt tanácsolják, hogy maradjanak kikötőben, mivel a tenger erős hullámzása és a csökkent látótávolság komoly veszélyt jelenthet.

A part menti vizekben a szél sebessége 25–30 mérföld/órára (40–50 km/órára) emelkedhet, a hullámok magassága pedig elérheti a 2–2,5 métert is. A Nemzeti Időjárási Szolgálat kis hajók számára figyelmeztetéseket adott ki többek között Jupiter Inlet és Deerfield Beach, valamint a Tampa-öböl térségére. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tapasztalatlan hajósok ne induljanak útnak, és mindenki kerülje a nyílt vízi közlekedést, amíg a körülmények nem javulnak.



Melissa hurrikán központja várhatóan elkerüli Florida szárazföldjét, ám külső peremzónái továbbra is veszélyes tengeri és parti viszonyokat idézhetnek elő. Az NWS szerint a hét végéig erős hullámzás, nagy erejű visszáramlások (rip currentek) és viharos szél nehezíthetik a strandok és kikötők térségében a mozgást. A strandolóknak azt tanácsolják, hogy csak életmentők felügyelete mellett fürödjenek, és szigorúan tartsák be a figyelmeztetéseket, mivel a sodrás erős úszókat is mélyebb vízbe ragadhat.



A meteorológusok előrejelzése szerint Melissa a következő napokban északkelet felé halad tovább, csütörtökön Bermuda közelében éri el legnagyobb közelségét, miközben ereje fokozatosan csökken. A hurrikán várhatóan péntek estére vagy szombat reggelre veszti el trópusi jellegét, és extratrópusi ciklonná alakul, de addig még komoly tengeri veszélyt jelenthet.



Jamaicán közben megkezdődött a mentés és a helyreállítás. Az áramszolgáltatás sok helyen megszűnt, a települések egy részét elzárták a földcsuszamlások, és a kormány nemzetközi segítségért fordult.