Földmozgás

Alattomos földmozgás rázta meg Törökországot

2025. október 27-én, helyi idő szerint 22:48-kor erős, a Richter-skála szerinti 6,0 magnitúdójú földrengés rázta meg Törökország nyugati részét, Balıkesir tartományban, Sındırgı közelében – közölte az Amerikai Földtani Szolgálat (USGS). A rengés fészke mindössze 10 kilométer mélységben alakult ki, ami sekélynek számít, és emiatt erősebb felszíni hatásokat eredményezhetett. Az Európai–Földközi-tengeri Szeizmológiai Központ (EMSC) ennél is valamivel erősebb, 6,1-es magnitúdójú rengést mért, 6 kilométeres mélységben.



A földrengés epicentruma mintegy 8 kilométerre délkeletre volt Sındırgıtól, valamint 24 kilométerre Bigadiçtől, 29 kilométerre Gördestől és 59 kilométerre Balıkesir városától. Az első jelentések szerint a rengést hatalmas területen érezték: mintegy 12 ezer ember tapasztalt erős rázkódást, további több tízezren pedig közepes vagy gyenge intenzitású mozgást. Összesen több mint 20 millió ember észlelhette valamilyen mértékben a földrengést.



Az USGS „sárga” riasztást adott ki a lehetséges emberi áldozatokra és gazdasági károkra vonatkozóan. Ez a jelzés azt jelenti, hogy helyi szinten előfordulhatnak sérülések és anyagi károk, de országos szinten a hatás várhatóan lokális marad. Az előzetes becslések szerint a gazdasági veszteségek nem haladják meg Törökország bruttó hazai termékének egy százalékát.



A térségben élők jellemzően különböző szintű földrengésállósággal rendelkező épületekben laknak. Sok ház hagyományos vályogtéglából vagy faragott kőből készült, amelyek különösen sérülékenyek az ilyen erős rengésekkel szemben. A hatóságok jelenleg is vizsgálják az esetleges károkat, miközben a mentőcsapatok készenlétben állnak.



A nyugat-törökországi térségben korábban is előfordultak jelentős földrengések, amelyek gyakran okoztak másodlagos veszélyeket, például földcsuszamlásokat. A szakemberek ezért arra figyelmeztetnek, hogy a mostani rengést követően is fennállhatnak ilyen kockázatok.



A török hatóságok egyelőre nem közöltek hivatalos adatokat az áldozatokról vagy a károk mértékéről, de a helyszínről érkező jelentések szerint a lakosságot sokkolta az erős földmozgás, és többen az utcán töltötték az éjszakát az utórengésektől tartva.