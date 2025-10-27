Világvége

Hogyan tudták a maják évszázadokon át pontosan megjósolni a napfogyatkozásokat?

A maja csillagászok így nemcsak a Nap és a Hold mozgását látták előre, hanem egy olyan világlátást is megfogalmaztak, amelyben az emberi idő és a kozmikus idő ugyanannak a rendnek a része. 2025.10.27 12:04 ma.hu

A közép-amerikai maja civilizációt gyakran emlegetik az ókori világ legfejlettebb tudományos kultúrái között. E nép nemcsak monumentális városokat és bonyolult írásrendszert hozott létre, hanem csillagászati és matematikai ismeretei is messze megelőzték korukat. A modern tudomány számára azonban sokáig rejtély maradt, miként tudták a maják több száz éven át olyan pontossággal előre jelezni a napfogyatkozásokat, amely csak a távcsöves korszakban vált újra lehetségessé. Egy most megjelent kutatás végre feltárja e rendkívüli tudás mögött húzódó módszert.



A Science Advances folyóiratban publikált tanulmány a híres Drezdai Kódexet elemzi, amely a maja csillagászat legfontosabb fennmaradt forrása. A kódex egyik legérdekesebb része a nap- és holdfogyatkozások előrejelzésére szolgáló táblázat, amely 405 holdhónapnyi ciklust rögzít. A kutatók évtizedeken át próbálták megfejteni, hogyan számították és frissítették ezt a táblázatot a maják, és miként maradhatott működőképes évszázadokon keresztül. Az új elemzés most azt is megmutatta, hogy a táblázat eredeti célja nem kizárólag az volt, hogy fogyatkozásokat jósoljanak vele – hanem sokkal inkább egy holdnaptár volt, amelyet a maják saját 260 napos asztrológiai naptárukhoz hangoltak.



A kutatók matematikai modellezéssel kimutatták, hogy a 405 holdhónap, vagyis 11.960 nap pontosan illeszkedik a 260 napos naptár 46-szorosához (46 × 260 = 11.960). Ez a kapcsolat szorosabb, mint bármely más ismert csillagászati ciklusé, ami arra utal, hogy a maják naptárrendszerében az asztrológiai és a holdi ciklusokat tudatosan szinkronizálták. Ezzel létrehoztak egy olyan kombinált időszámítást, amelyben a holdfázisok és a rituális idő egymásra épültek – ez tette lehetővé a napfogyatkozások előrejelzését is.



A tanulmány szerzői szerint a maják nem önálló, elszigetelt csillagászati rendszert alkottak, hanem egy olyan integrált időmodellt, amelyben a vallási, mezőgazdasági és asztronómiai megfigyelések összekapcsolódtak. A napfogyatkozásokat például nem csillagászati eseményként, hanem kozmikus jóslatként értelmezték, amely szorosan összefüggött a 260 napos rituális naptár „jó és rossz napjainak” rendjével.

A kutatás egy másik, eddig megoldatlan kérdést is tisztázott: miként maradhatott a maja előrejelző rendszer évszázadokon keresztül pontos, annak ellenére, hogy az apró csillagászati eltérések az idő múlásával elkerülhetetlenül felhalmozódnak. A válasz egy átfedő táblázati rendszerben rejlik. Korábban úgy gondolták, hogy amikor egy 405 hónapos ciklus véget ért, a maják egyszerűen új táblázatot kezdtek. A mostani kutatás viszont kimutatta, hogy az új táblázatokat mindig 223 vagy 358 hónappal az előző vége előtt indították el, hogy korrigálják a felgyülemlő hibákat.



A kutatók az eredményt történeti napfogyatkozás-adatbázisokkal vetették össze, rekonstruálva az i. sz. 350 és 1150 közötti időszakban a Közép-Amerikából látható fogyatkozásokat. A számítógépes modellek megerősítették, hogy a Drezdai Kódex táblázatai a javításokkal együtt minden látható napfogyatkozást pontosan előre jeleztek több mint 700 éven keresztül.



Ez a felfedezés alapjaiban változtatja meg a maja tudományról alkotott képet. Eddig a csillagászati pontosságukat gyakran ösztönös megfigyelésnek tulajdonították, ám most kiderült, hogy a maják a matematikai modellezés és ciklikus korrekció elvét alkalmazták – vagyis olyan módszert, amely az európai tudományban csak jóval később, a reneszánsz korban vált általánossá.



A kutatás új megvilágításba helyezi az ősi civilizációk tudását: a maják nem csupán megfigyelték az eget, hanem rendszerszinten értelmezték és számszerűsítették az égi mozgásokat. A Drezdai Kódex ennek a gondolkodásnak a legszebb emléke – egy több mint ezeréves tudományos dokumentum, amely arról tanúskodik, hogy a csillagok és a matematika összhangja már jóval az újkori tudomány megszületése előtt is létezett.