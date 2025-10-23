Földmozgás
Ideiglenes mérőállomásokat helyezett ki Csongrád környékén a szeizmológiai obszervatórium
A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez.2025.10.23 20:29MTI
Ideiglenes mérőállomásokat helyezett el a Csongrád-Csanád vármegyei Csongrád település környékén a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma, hogy a kisebb földmozgásokat is regisztrálhassák.
Az obszervatórium csütörtökön a Facebook-oldalán számolt be az új eszközök telepítéséről. Mint írták, az október 22-én éjjel, Csongrád közelében kipattant 4,1-es magnitúdójú földrengés utórengéseinek pontosabb megfigyelése érdekében két ideiglenes szeizmológiai mérőállomást telepítettek a térségben.
A műszerek segítségével a lakosság által nem érezhető, kisebb utórengések is jól detektálhatók, így ezek helyét és mélységét is meg tudják határozni. Hozzátették: a főrengés óta már több kisebb utórengést észleltek.
"A bővített mérőhálózat adatai hozzájárulnak a térség szeizmicitásának jobb megismeréséhez és a mélyben zajló geológiai folyamatok megértéséhez" - írták.
Az október 22-ei földrengés után a szeizmológiai obszervatórium azt írta a Facebook-oldalán, hogy a 4,1-es magnitúdójú rengés földrajzilag közel esik az idei nyáron Csongrád közelében észlelt földrengéssorozathoz. Ilyen erősségű földrengést gyakran követhetnek kisebb utórengések a következő napokban-hetekben.
Arról is beszámoltak, hogy vizsgálják: a rengés összefüggésben áll-e a nyári eseményekkel, illetve hogy kapcsolódik-e a Magyarország területén azonosított, jelenleg is aktív szerkezeti vonalakhoz.
Mint írták, a nyári csongrádi szeizmikus események előzetes értelmezése szerint azok nagy valószínűséggel nem a jelenleg aktív kelet-északkelet - nyugat-délnyugat irányú zónákhoz köthetők, hanem feltehetően a Pannon-medence rövidülésével összefüggő, arra merőleges, mélyebben fekvő szerkezetekhez. A mostani rengés és az esetlegesen várható utórengések részletes elemzése adhat még pontosabb képet ennek földtani értelmezéséhez - fűzték hozzá.
