Földmozgás

Megint földrengés volt Csongrád térségében - videó

2025. október 22-én, helyi idő szerint hajnali 0:50-kor 4,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg Csongrád térségét. A rengést a városban és több környező településen is érezte a lakosság, azonban az eddigi információk szerint anyagi kárról vagy személyi sérülésről nem érkezett bejelentés az Obszervatóriumhoz. Az esemény földrajzilag közel esik ahhoz a szeizmikus aktivitási zónához, ahol már a nyár folyamán is több kisebb földmozgást észleltek, ezért a szakemberek most azt vizsgálják, van-e kapcsolat a két jelenség között.



A Magyar Földfizikai és Geodéziai Intézet közlése szerint a mostani rengés viszonylag sekély mélységben, a Csongrád környéki térségben pattant ki, ami magyarázza, hogy a lakosság több kilométeres körzetben érzékelte a földmozgást. Ilyen erősségű földrengést a tapasztalatok szerint gyakran kisebb utórengések követhetnek az elkövetkező napokban vagy akár hetekben, ezért a szakemberek fokozott figyelemmel követik a térség szeizmikus aktivitását.



A nyári csongrádi földrengéssorozat előzetes értelmezése alapján a jelenségek nem feltétlenül a Magyarországon jelenleg is aktív, K–ÉK–Ny–DNy irányú szerkezeti zónákhoz köthetők, hanem valószínűleg a Pannon-medence geodinamikai fejlődésével, azon belül is a térség rövidülésével állhatnak kapcsolatban. Ez a folyamat a medence alatti mélyebb kőzettestek deformációját okozza, amely időnként kisebb földrengések formájában is megnyilvánulhat. A mostani esemény részletes elemzése, valamint az esetlegesen észlelhető utórengések vizsgálata segíthet pontosabban feltérképezni a térség mélyben húzódó szerkezeti vonalait, és hozzájárulhat a magyarországi földrengés-veszélyeztetettség finomításához.



A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy aki érzékelte a földrengést, jelezze tapasztalatait az Obszervatórium felé. A lakossági visszajelzések ugyanis fontos kiegészítő információkat nyújtanak a tudományos értékeléshez, segítik a rengés intenzitásának pontos meghatározását és a földtani modellek hitelesítését. Bár a 4,1-es magnitúdójú földrengés nem számít jelentősnek, az esemény ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy a Kárpát-medence belső területei sem mentesek a szeizmikus aktivitástól – és a múltbeli tapasztalatok szerint akár váratlan helyeken is jelentkezhetnek hasonló földmozgások.