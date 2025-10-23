Világvége

Megkezdték a fokozottan védett erdők kitermelését - a fehérhátú fakopáncsos élőhelyeken is

Felerősödött a vita Magyarországon a fokozottan védett fehérhátú fakopáncs élőhelyein zajló fakitermelésekről. Civil szervezetek és természetvédők szerint az erdőirtások nemcsak a ritka madárfajt, hanem a hazai erdők ökológiai egyensúlyát is veszélyeztetik. A kormányzati beavatkozás ugyan ígéretesnek tűnik, de a kivágott fák már hetek óta halmokban állnak – sokuk a biomassza-erőművekben végzi.



Az utóbbi hetekben a közvélemény figyelme a magyar erdők egyik legérzékenyebb kérdésére irányult: a fokozottan védett fehérhátú fakopáncs élőhelyein történő fakitermelésre. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a Greenpeace Magyarország és több természetvédelmi szakember – köztük magánszemélyek is – felszólították az Agrárminisztériumot, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően azonnal érvényesítse a fakitermelési korlátozásokat az érintett területeken. A fehérhátú fakopáncs, amely Magyarország legritkább harkályfajának számít, kizárólag idős, természetes szerkezetű erdőkben talál élőhelyet, így minden egyes kivágott fa az életfeltételeit szűkíti tovább.



A civil tiltakozás hatására az Agrárminisztérium végül kénytelen volt elismerni, hogy a jogszabályban előírt korlátozások alkalmazása elkerülhetetlen. A tárca azonban egyelőre nem hirdette ki a korlátozások pontos tartalmát, így azok végrehajtása még várat magára. A természetvédők attól tartanak, hogy mire a döntés megszületik, addigra a legfontosabb élőhelyek már visszafordíthatatlan károkat szenvednek. Több helyről érkeztek beszámolók arról, hogy a fakitermelés már hetekkel ezelőtt megkezdődött, ráadásul olyan erdőkben is, ahol korábban fehérhátú fakopáncsot regisztráltak.



Az így kivágott, gyakran 120–150 éves fák sorsa különösen ellentmondásos. A legtöbb esetben nem asztalosműhelyekben vagy építőipari célokra kerülnek felhasználásra, hanem biomassza-erőművekbe szállítják őket, ahol „megújuló energiaként” hirdetve elégetik a rönköket. A biomassza-alapú energiatermelés ugyan hivatalosan a fenntartható források közé tartozik, ám környezetvédők szerint ez félrevezető: a régi, ökológiai szempontból pótolhatatlan erdők elpusztítása súlyosabb környezeti károkat okoz, mint amennyi energiát az égetésük előállít.



A számok önmagukért beszélnek. A hazai biomassza-erőművek az elmúlt tíz évben mintegy 315 milliárd forintnyi állami támogatásban részesültek, miközben évente körülbelül másfélmillió köbméter fát égetnek el – ez a mennyiség Magyarország éves áramfogyasztásának alig 3 százalékát fedezi. A környezetvédők szerint ez rendkívül drága és pazarló módja az energiatermelésnek, különösen akkor, ha a „megújuló” címke mögött természetes erdők pusztulása áll.