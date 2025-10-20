Világvége

Rejtélyes gyengülés a Föld mágneses mezejében

Egy új kutatás szerint a Föld mágneses mezejének egyik legkülönösebb jelensége, a Dél-Atlanti Anomália az elmúlt évtizedben drámai ütemben tágult. A gyengülő térség a Föld belső folyamatairól és a bolygó mágneses dinamójáról is új kérdéseket vet fel - miközben a műholdas navigáció és az űridőjárás előrejelzése szempontjából is egyre fontosabb tényezővé válik.

Egy százéves rejtély új fejezete

A Dél-Atlanti Anomália a Föld mágneses mezejének egy különös, gyenge pontja, amely Dél-Amerika és Afrika déli része fölött húzódik. A jelenség több mint száz éve ismert, de a legújabb műholdas mérések szerint az utóbbi tizenegy évben a gyenge zóna területe látványosan megnőtt – körülbelül akkora méretűre, mint fél Európa.



A friss eredményeket az Physics of the Earth and Planetary Interiors című tudományos folyóiratban publikálták, miután egy nemzetközi kutatócsoport elemezte az Európai Űrügynökség Swarm műholdhármasának adatait. A Swarm-misszió célja, hogy pontos képet adjon bolygónk mágneses terének szerkezetéről és annak változásairól.

A Föld belső erőinek játéka

A tudósok szerint a gyengülés hátterében a Föld külső magjában, mintegy 3000 kilométer mélyen örvénylő olvadt vasmozgások állhatnak. Ez a fémes, folyékony réteg hozza létre a Föld mágneses terét, és ha ebben a hatalmas vas-óceánban az áramlások iránya vagy sebessége megváltozik, az a felszínen is mérhető mágneses zavarokat okozhat.



Chris Finlay, a Dán Műszaki Egyetem geomágneses kutatója szerint az anomália viselkedése nem egységes. „A Dél-Atlanti Anomália nem egyetlen blokk, hanem több, egymástól eltérően változó régióból áll. Afrikához közelebb gyorsabban gyengül, mint Dél-Amerika irányában. Valami különös történik ezen a területen” – fogalmazott.



A kutatók arra is rámutattak, hogy az anomália alatt a mágneses tér egyes helyeken szokatlanul viselkedik: ahelyett, hogy a térvonalak a magból kifelé tartanának, néhol éppen visszafordulnak, és a mag felé irányulnak. Ez a fordított áramlás a mágneses mező gyengülésének egyik kulcsa lehet.

Világméretű átrendeződés

Miközben a Dél-Atlanti Anomália tágul, a Föld mágneses mezeje más régiókban épp ellenkezőleg viselkedik. A Swarm adatai szerint Szibéria felett erősödik, Kanadában viszont gyengül a tér. E változások összefüggésben állhatnak azzal, hogy az északi mágneses pólus az utóbbi években gyors mozgásba kezdett, és egyre közelebb sodródik Szibéria felé.



Finlay szerint a Föld mágneses tere jóval összetettebb annál, mintsem hogy egyszerű rúdmágnesként írhatnánk le. „Csak a Swarmhoz hasonló műholdak teszik lehetővé, hogy részletesen feltérképezzük a mező szerkezetét, és megértsük, miként változik az időben” – mondta.

A jövő kulcsa az adat

A Dél-Atlanti Anomália nemcsak tudományos kuriózum. A mágneses mező gyengülése hatással lehet a műholdakra, a navigációs rendszerekre és az űridőjárásra is, hiszen ebben a zónában a műholdakat kevésbé védi a Föld mágneses pajzsa a kozmikus sugárzással szemben.



Az Európai Űrügynökség ezért várhatóan 2030 után is meghosszabbítja a Swarm-missziót, hogy tovább követhessék a Föld mágneses terének változásait. Az adatok révén a kutatók pontosabb modelleket készíthetnek, amelyek nemcsak a geomágneses folyamatok megértését segítik, hanem a bolygó és az emberi technológia biztonságát is szolgálják.



Egy biztos, a Föld mágneses tere nem statikus, hanem élő, változó rendszer, amely bolygónk belső dinamikáját tükrözi. Ahogy a vasáramlások mélyen a bolygó szívében átrendeződnek, úgy írják újra a mágneses mező mintázatait is. A tudósok szerint e változások megértése nemcsak a Föld múltjába, hanem a jövőjébe is bepillantást enged – egy olyan jövőbe, ahol a bolygó belső erői tovább formálják a technológiai civilizáció körülményeit is.