Világvége

2050-re víz alá kerülhet Anglia negyede - nyolcmillió otthon lehet veszélyben a klímaváltozás miatt

A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás Angliát is drámai kihívások elé állítja. Egy friss jelentés szerint 2050-re akár nyolcmillió lakóingatlan kerülhet víz alá a tengerparti, folyó menti és városi áradások következtében. A legrosszabbul érintett térségekben a házak 80-90 százaléka is elpusztulhat az emelkedő vízszint és a heves esőzések miatt. 2025.10.20 10:57 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit Aviva biztosítótársaság kutatása szerint az éghajlatváltozás hatásai már most is egyre súlyosabban érzékelhetők, és a következő negyed évszázadban a helyzet tovább romlik. A modellek azt mutatják, hogy 2050-re több mint 3,2 millió angliai ingatlant fenyeget majd a folyók és a tengerpart menti áradások veszélye, miközben további 6,1 millió ház lehet kitéve villámárvizeknek. Ez azt jelenti, hogy a lakóépületek negyede közvetlenül veszélyeztetetté válik – olyan területeken is, ahol eddig sosem kellett számolni a víz pusztításával.



A kutatás különösen riasztó adatokat közöl London és Kelet-Anglia egyes körzeteiről. Bermondsey és Old Southwark térségében például a lakóingatlanok 90%-a kerülhet víz alá 2050-re. Hasonlóan súlyos helyzetre számítanak Boston és Skegness környékén, ahol közel 90%-os a kockázat, míg Kingston upon Hull több választókerületében is a házak több mint 80%-a lehet érintett. A jelentés szerint a korábban száraz, magasabban fekvő területek, mint például Bedford, a következő évtizedekben szintén súlyos áradásokkal nézhetnek szembe – itt a kockázatos ingatlanok száma 200%-kal nőhet.



Az Aviva szakértői szerint a problémát nemcsak a klímaváltozás gyorsulása, hanem az emberi tényezők is súlyosbítják. Az elmúlt tíz évben 111 ezer új lakóház épült magas kockázatú árvízi zónákban, vagyis minden tizenharmadik új otthon olyan területre került, ahol már most is rendszeresen előfordulnak áradások. Ha ez a trend folytatódik, a brit kormány által tervezett 1,5 millió új lakásból több mint 100 ezer a legveszélyesebb zónákba épülhet – miközben a meglévő árvízvédelmi rendszerek elöregedtek és nem bírják a terhelést.



Jason Storah, az Aviva brit és ír biztosítási részlegének vezetője a jelentésben úgy fogalmazott: „A megállapítások megdöbbentőek. A klímaváltozás, a növekvő beépítettség és az elavult vízelvezető rendszerek miatt milliók otthona kerülhet veszélybe. Ha most nem cselekszünk, ezek a kockázatok beláthatatlan következményekkel járnak majd.”



Különösen aggasztó a városi villámárvizek gyors terjedése. Az aszfaltburkolatok, utak és háztetők megakadályozzák a csapadék természetes elvezetését, így a hirtelen lezúduló esők után a víz rövid idő alatt elönti az utcákat. A fővárosi térségekben – köztük Kensington, Bayswater és Vauxhall kerületeiben – a szakértők szerint a házak több mint 70 százaléka lehet kitéve ilyen típusú áradásnak. Az Aviva adatai szerint az érintett ingatlanok 83 százaléka jelenleg semmilyen védelmet nem élvez.

A kutatás azt is hangsúlyozza, hogy a jövőbeni árvizek súlyossága és gyakorisága a globális felmelegedés ütemétől is függ. A magasabb hőmérséklet több vízgőzt tart a légkörben, ami fokozza a heves esőzéseket és a vihardagályokat. Az éghajlati modellek alapján az elkövetkező évtizedekben Anglia part menti és folyóvölgyi területein a csapadék mennyisége legalább 25 százalékkal nőhet, miközben a vízszintek is folyamatosan emelkednek.



Az Aviva jelentése végül sürgető felhívással zárul: az ország csak akkor tud felkészülni a jövő árvizeire, ha azonnali és összehangolt cselekvés indul. Ehhez új, korszerű vízelvezető rendszerekre, zöld infrastruktúrára és tudatos várostervezésre van szükség. „Meg kell tanulnunk együtt élni a szélsőséges időjárással” – fogalmaz Storah. – „De ez nem jelenti azt, hogy tétlenül nézhetjük a víz emelkedését. A döntéseink most határozzák meg, milyen Anglia vár ránk 2050-ben: egy alkalmazkodó, felkészült ország, vagy egy, amelyet elnyel a tenger.”