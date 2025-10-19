Világvége

Eső a Szaharában? A klímaváltozás a világ egyik legszárazabb sivatagát is eláraszthatja

Egy új tudományos kutatás szerint a Szahara-sivatag, amelyet ma a bolygó legszárazabb vidékei között tartanak számon, a század végére sokkal csapadékosabbá válhat. A klímaváltozás következtében akár 75 százalékkal is nőhet az éves esőmennyiség Észak-Afrikában, ami alapjaiban formálhatja át a térség ökológiáját és társadalmait. 2025.10.19 16:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Szahara évszázadok óta az aszály és a hőség szimbóluma: a terület évente átlagosan mindössze 7–8 centiméternyi csapadékot kap, ami nagyjából tizede annak, amit például Chicago esőben, hóban és ónos esőben együtt mér egy év alatt. Most azonban a Chicagói Illinois Egyetem (University of Illinois Chicago, UIC) kutatói arra figyelmeztetnek, hogy ez a rendkívüli szárazság nem biztos, hogy örökre fennmarad.



A npj Climate and Atmospheric Science folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Szahara a 21. század második felében akár háromnegyedével is több csapadékot kaphat, mint a történelmi átlag. A kutatást vezető Thierry Ndetatsin Taguela, a UIC posztdoktori éghajlatkutatója szerint a klímaváltozás hatásai már nem csupán a hőmérsékletben, hanem a csapadék eloszlásában is egyre drámaibban mutatkoznak meg.



„A változó esőzési mintázatok több milliárd ember életét fogják befolyásolni – Afrikában és azon kívül is” – hangsúlyozta Taguela. – „A kormányoknak és a közösségeknek most kell felkészülniük ezekre a változásokra, legyen szó árvízkezelésről vagy szárazságtűrő növények fejlesztéséről.”



A kutatócsoport 40 különböző éghajlati modellt használt fel annak vizsgálatára, hogyan változhat a nyári csapadékmennyiség Afrika térségeiben 2050 és 2099 között, összevetve az 1965 és 2014 közötti időszakkal. Két forgatókönyvet elemeztek: az egyik mérsékelt, a másik rendkívül magas üvegházhatásúgáz-kibocsátással számolt. Mindkét modell egyértelműen azt mutatta, hogy a kontinens nagy részén nő a csapadék mennyisége, bár a mérték régiónként eltérő lehet.



A legmeglepőbb eredmény a Szahara esetében született: a modellek szerint a sivatagban 75 százalékkal nőhet az esőzések aránya a század végére. Ezt követi Délkelet-Afrika, ahol 25 százalékos növekedést várnak, míg Közép-Afrika esőzései 17 százalékkal emelkedhetnek. Ezzel szemben a kontinens délnyugati része kissé szárazabbá válhat, mintegy 5 százalékos csapadékcsökkenéssel.

A kutatók szerint a jelenség mögött alapvetően a klímaváltozás áll: a melegebb levegő több nedvességet képes megtartani, ami intenzívebb esőzésekhez vezet. Emellett a légköri áramlások megváltozása is befolyásolja a csapadék eloszlását, bizonyos területeken fokozva, máshol csökkentve az esőzéseket.



Taguela szerint a modellek egyöntetűen abba az irányba mutatnak, hogy a Szahara klímája a jövőben „nedvesedő” tendenciát mutathat – ami önmagában meglepő egy olyan térség esetében, ahol a víz eddig mindig is a túlélés határán mozgott. Ugyanakkor figyelmeztet: a becslések között még mindig nagy a bizonytalanság, ezért elengedhetetlen a modellek finomítása, hogy a döntéshozók megbízható adatok alapján készülhessenek a változásokra.



A tanulmány nem csupán a természetföldrajzi következményekre figyelmeztet, hanem a társadalmi hatásokra is. Ha a Szahara valóban csapadékosabbá válik, az alapjaiban változtathatja meg az afrikai mezőgazdaság lehetőségeit, új termőterületek nyílhatnak meg, miközben más térségek – például Dél-Afrika vagy Namíbia – tovább száradhatnak. A növekvő esőzések azonban árvizeket, talajeróziót és ökológiai átrendeződéseket is okozhatnak.



„Ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk, meg kell értenünk azokat a fizikai mechanizmusokat, amelyek a csapadékváltozás mögött állnak” – fogalmazott Taguela. „Afrika jövője szempontjából nem mindegy, hogy ez a nedvesedés új lehetőségeket hoz, vagy új kockázatokat szül.”