Világvége

Újabb erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - egy hét alatt már a negyedik nagyobb rengés

A Fülöp-szigeteki Siargao-szigetet szerda hajnalban 6,1-es erősségű földrengés rázta meg. Az elmúlt héten ez már a negyedik, 6-osnál nagyobb magnitúdójú rengés volt az országban, köztük a múlt heti, súlyos károkat okozó 7,4-es földmozgás Davao térségében.

Az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) zöld szintű, úgynevezett PAGER-besorolást adott a rengésnek, ami azt jelenti, hogy a rengést várhatóan közepes erősségű rázkódásként érzékelték a térségben, és bár kiterjedt pusztítás nem valószínű, helyenként talajfolyósodás, azaz a talaj szerkezetének fellazulása is előfordulhatott. A rengés epicentruma a tenger alatt, Siargao közelében volt, ami kedvelt turisztikai célpontként ismert a szörfösök körében.



A Fülöp-szigetek a Csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik, ahol a földkéreg lemezei gyakran mozdulnak el egymáshoz képest, ezért az ország rendszeresen szenved el földrengéseket és vulkánkitöréseket. A helyi hatóságok közlése szerint a rengést több városban is érezni lehetett, de eddig nem érkezett jelentés súlyos sérülésekről vagy nagyobb szerkezeti károkról.



A múlt heti, 7,4-es erősségű földrengés azonban komoly pusztítást végzett Davao környékén, ahol több épület megrongálódott, és földcsuszamlások is előfordultak. A lakosságot továbbra is fokozott óvatosságra intik, mivel a Fülöp-szigeteki szeizmológiai intézet további utórengések lehetőségére figyelmeztetett.



A sorozatos földrengések ismét ráirányították a figyelmet a szigetország sérülékeny infrastruktúrájára és a katasztrófavédelmi rendszerek terhelhetőségére. A helyi hatóságok megerősítették, hogy készenlétben állnak a mentőalakulatok, és szükség esetén evakuálási intézkedéseket is elrendelnek.