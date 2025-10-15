Világvége
Dél-Korea nukleáris óvóhelyet épít Szöulban
A fenyegetések új korszakára készül az ország.2025.10.15 06:18ma.hu
A szöuli városvezetés bejelentette, hogy a dél-koreai fővárosban épül meg az ország első civil nukleáris óvóhelye, amelyet egy nyilvános tornaterem alá rejtenek el. A létesítmény létrehozását az egyre fokozódó észak-koreai katonai fenyegetés, valamint a globális geopolitikai feszültségek – köztük az ukrajnai háború – indokolják.
A Korea Herald értesülései szerint a több mint 2100 négyzetméteres bunker egy új lakókomplexum harmadik alagsori szintjén kap helyet, és mintegy 1020 ember befogadására lesz alkalmas. A komplexum, amely 16 toronyházból és több mint 1200 lakóegységből áll majd, 2028-ra készül el a főváros Garak-dong negyedében, a korábbi Seongdong fogház helyén. A városvezetés szerint a beruházás célja, hogy Szöul védelmi képességeit a modern kor kihívásaihoz igazítsák.
A tervek szerint az óvóhely saját szellőző-, víztároló- és hulladékkezelő rendszerrel rendelkezik majd, így akár két hétig is képes lesz biztosítani a bent tartózkodók túlélését egy nukleáris, kémiai vagy biológiai támadás esetén. Békeidőben azonban a helyszín egy közösségi fitneszlétesítményként működik majd, így kettős szerepet tölt be: egyszerre szolgálja a lakosság mindennapi életét és a nemzeti biztonságot.
Egy meg nem nevezett városi tisztviselő a lapnak úgy nyilatkozott, hogy „a modern fenyegetések eltérnek a múltban tapasztaltaktól, ezért olyan polgári védelmi megoldásokra van szükség, amelyek a 21. századi kockázatokhoz igazodnak”. A városvezetés reményei szerint a projekt új fejezetet nyithat Szöul biztonsági infrastruktúrájában, és példaként szolgálhat más városok számára is.
A döntés hátterében az utóbbi években ismét felerősödő észak-koreai feszültségek állnak. Noha időnként enyhülés tapasztalható – például a határ menti hangszórók kölcsönös kikapcsolásával –, a bizalom továbbra is rendkívül törékeny. A dél-koreai hadsereg az elmúlt időszakban fokozta éberségét, válaszul Phenjan provokációira, köztük a szeméttel töltött léggömbök bevetésére és a rakétatesztek sorozatára.
A szöuli nukleáris bunker építése így nem csupán technikai beruházás, hanem politikai üzenet is: Dél-Korea a bizonytalan nemzetközi környezetben saját védelmi kapacitásaira támaszkodik, miközben igyekszik felkészülni a jövő potenciális válságaira – legyen szó egy regionális konfliktusról, természeti katasztrófáról vagy globális biztonsági sokkról.
