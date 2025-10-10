Földmozgás

Pánikhullám a Fülöp-szigeteken - pusztító erejű földrengés és cunamiriadó bénította meg az országot

Egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek déli részét, miután a hatóságok rövid időre "pusztító cunamit" jósoltak a térség part menti területeire. Bár végül csak kisebb hullámokat észleltek, a pánik így is országos méretűvé vált. 2025.10.10 06:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fülöp-szigeteken péntek reggel kitört pánik azután, hogy egy rendkívül erős, 7,5-es magnitúdójú földrengés rázta meg a Mindanao régiót, mintegy 20 kilométerre Manay városától. A rengést követően a Csendes-óceáni Cunamielőrejelző Központ (Pacific Tsunami Warning Center) Hawaiiról figyelmeztetést adott ki, amelyben „pusztító cunami” kialakulásának veszélyére figyelmeztetett az epicentrum 300 kilométeres körzetében. A Fülöp-szigeteki Vulkán- és Szeizmológiai Intézet szintén súlyos károkat és utórengéseket helyezett kilátásba.



A figyelmeztetés nyomán Ferdinand Marcos Jr. elnök azonnali evakuálást rendelt el több középső és déli parti területen, mivel a szakértők életveszélyes hullámmagasságokra számítottak. A közösségi médiában és a hírcsatornákon terjedő felvételek drámai jeleneteket mutattak: Davao Cityben – a rengéshez legközelebb eső, több mint ötmillió lakosú városban – iskolákból menekítették ki a gyerekeket, miközben szülők rohantak értük az utcákra. Egyes épületek megrongálódtak, és a városban autók százai torlódtak fel, ahogy az emberek igyekeztek biztonságosabb helyre jutni.



A cunamiriadót később visszavonták, miután az indonéz és a fülöp-szigeteki partokon csak kisebb hullámokat észleltek. A Csendes-óceáni előrejelző központ ugyanakkor továbbra is óvatosságra intett, mivel a tenger szintjének kisebb ingadozásai még órákig folytatódhatnak. Bár jelentős károkról egyelőre nem érkeztek beszámolók, a Davao Oriental tartomány kormányzója elismerte, hogy több épület szerkezeti sérüléseket szenvedett.

A hatóságok gyors reagálása ellenére a földrengés hatalmas riadalmat keltett az országban. Számos régióban leálltak az iskolák, megszakadt a tömegközlekedés, és az emberek az utcákra tódultak. A Mindanao környéki tartományokban az utórengések is érezhetőek voltak, és több helyen kimaradt az áramellátás.



A Fülöp-szigetek a világ egyik legsérülékenyebb térsége természeti katasztrófák szempontjából. Az ország a Csendes-óceán úgynevezett „Tűzgyűrűjén” fekszik – azon a földtani zónán, ahol a világ földrengéseinek és vulkánkitöréseinek jelentős része történik. A mostani rengés mindössze két héttel azután történt, hogy a szigetországot az elmúlt tíz év legpusztítóbb, 6,9-es erősségű földrengése rázta meg Cebu szigetén, amelyben 72 ember vesztette életét.



A szakértők szerint a Fülöp-szigetek számára a földrengések nem csupán földtani, hanem társadalmi kihívást is jelentenek. A gyors urbanizáció, a laza építési szabályok és a sűrűn lakott part menti területek mind növelik a kockázatot. Bár az ország a régió egyik legfejlettebb katasztrófavédelmi rendszerével rendelkezik, a mostani esemény ismét rámutatott arra, hogy a lakosság felkészítése és a gyors tájékoztatás döntő fontosságú a tömegpánik elkerülésében.



A hatóságok jelenleg a károk felmérését végzik, miközben figyelmeztetnek, hogy az utórengések még napokig folytatódhatnak. A Fülöp-szigetek számára ez az esemény újabb emlékeztető arra, milyen törékeny az egyensúly az élet és a természet ereje között egy olyan országban, ahol a föld soha sincs igazán nyugalomban.