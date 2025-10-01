Földmozgás

Halálos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - videók

Cebu tartományban pusztít a természet ereje.

2025.10.01 12:05ma.hu
Legalább 69 ember vesztette életét és több tucatnyian megsérültek, amikor kedd este 6,9-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek középső részét. A rengés epicentruma Cebu tartomány északi partvidékén, Bogo városa közelében volt, alig 19 kilométeres mélységben, így a pusztítás mértéke rendkívüli.

A földmozgás geológiai szempontból a Csendes-óceán "Tűzgyűrűjének" aktivitására vezethető vissza. Ez a hatalmas tektonikai övezet, ahol a Fülöp-szigeteki-lemez találkozik a Csendes-óceáni és az Eurázsiai-lemezzel, a világ egyik legszeizmikusabb térsége. A mostani rengést követően négy, 5,0 fölötti erősségű utórengést is regisztráltak, amelyek tovább nehezítették a mentési munkálatokat és újabb szerkezeti károkat okoztak.

A legnagyobb pusztítás Bogo városában történt, ahol mintegy 90 ezer ember él. Az ottani fő kórház megtelt a sérültekkel, miközben az áram- és vízellátás leállt. A földrengés olyan erős volt, hogy a helyi hídon közlekedő motorosok kénytelenek voltak kapaszkodni a korlátokba, nehogy a vízbe zuhanjanak. A közeli Medellin településen több mint egy tucat ember halt meg, amikor házaik falai és mennyezete rájuk omlottak. San Remigióban egy sportcsarnokban kitört pánik közben öten vesztették életüket, mikor a falak a menekülők felett dőltek össze.

A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet azonnal cunamiriadót adott ki, mivel az ilyen sekély és erős tengeri rengések jelentős hullámképződést idézhetnek elő. Bár a figyelmeztetést később visszavonták, a lakosságot felszólították, hogy maradjanak távol a partoktól, amíg a veszély teljesen el nem múlik. A rengés időzítése különösen tragikus, hiszen a térséget néhány nappal korábban két tájfun, a Bualoi és a Ragasa is elérte, meggyengítve az infrastruktúrát és a lakóépületeket.

Pamela Baricuatro, Cebu tartomány kormányzója videóüzenetben figyelmeztetett, hogy a helyzet a jelenlegi becsléseknél is rosszabb lehet, és a pontos károkat csak nappali fényben lehet felmérni. A mentőcsapatok - köztük katonák, rendőrök, önkéntesek, búvárok és keresőkutyák - éjszakába nyúlóan dolgoztak a romok között, hogy túlélőket találjanak.

A Fülöp-szigetek földtani adottságai miatt a jövőben is számolni kell hasonló katasztrófákkal. Az ország területének fekvése a Tűzgyűrűn nemcsak földrengéseket, hanem vulkánkitöréseket is gyakran eredményez. A mostani tragédia ismét emlékeztet arra, hogy a szeizmikus kockázatok kezelésére és a katasztrófa-elhárítási rendszerek fejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítani egy olyan térségben, ahol a föld mozgása mindennapos fenyegetést jelent.

