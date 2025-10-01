Földmozgás

Halálos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - videók

Legalább 69 ember vesztette életét és több tucatnyian megsérültek, amikor kedd este 6,9-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek középső részét. A rengés epicentruma Cebu tartomány északi partvidékén, Bogo városa közelében volt, alig 19 kilométeres mélységben, így a pusztítás mértéke rendkívüli.

A földmozgás geológiai szempontból a Csendes-óceán "Tűzgyűrűjének" aktivitására vezethető vissza. Ez a hatalmas tektonikai övezet, ahol a Fülöp-szigeteki-lemez találkozik a Csendes-óceáni és az Eurázsiai-lemezzel, a világ egyik legszeizmikusabb térsége. A mostani rengést követően négy, 5,0 fölötti erősségű utórengést is regisztráltak, amelyek tovább nehezítették a mentési munkálatokat és újabb szerkezeti károkat okoztak.

A legnagyobb pusztítás Bogo városában történt, ahol mintegy 90 ezer ember él. Az ottani fő kórház megtelt a sérültekkel, miközben az áram- és vízellátás leállt. A földrengés olyan erős volt, hogy a helyi hídon közlekedő motorosok kénytelenek voltak kapaszkodni a korlátokba, nehogy a vízbe zuhanjanak. A közeli Medellin településen több mint egy tucat ember halt meg, amikor házaik falai és mennyezete rájuk omlottak. San Remigióban egy sportcsarnokban kitört pánik közben öten vesztették életüket, mikor a falak a menekülők felett dőltek össze.

The Cebu government encourages residents to keep on monitoring updates and to stay outside as much as possible as the province continues to experience aftershocks.



This after Cebu was hit with a magnitude 6.9 earthquake on Tuesday night, September 30. #ANCHeadstart pic.twitter.com/QCbagUJmuf — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) October 1, 2025

A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet azonnal cunamiriadót adott ki, mivel az ilyen sekély és erős tengeri rengések jelentős hullámképződést idézhetnek elő. Bár a figyelmeztetést később visszavonták, a lakosságot felszólították, hogy maradjanak távol a partoktól, amíg a veszély teljesen el nem múlik. A rengés időzítése különösen tragikus, hiszen a térséget néhány nappal korábban két tájfun, a Bualoi és a Ragasa is elérte, meggyengítve az infrastruktúrát és a lakóépületeket.

🔴PHILIPPINES 🇵🇭| #CebuEarthquake : at least 69 people died in the 6.9 magnitude #earthquake that struck the central #Philippines off the island of #Cebu on Tuesday 30: hundreds of buildings collapsed and fires broke out. Dozens of rescue teams are deployed to assist the victims. pic.twitter.com/VBZmPKrLNw — Nanana365 (@nanana365media) October 1, 2025

Pamela Baricuatro, Cebu tartomány kormányzója videóüzenetben figyelmeztetett, hogy a helyzet a jelenlegi becsléseknél is rosszabb lehet, és a pontos károkat csak nappali fényben lehet felmérni. A mentőcsapatok - köztük katonák, rendőrök, önkéntesek, búvárok és keresőkutyák - éjszakába nyúlóan dolgoztak a romok között, hogy túlélőket találjanak.

🚨A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports.



The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu.



There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277 — News.Az (@news_az) September 30, 2025

A Fülöp-szigetek földtani adottságai miatt a jövőben is számolni kell hasonló katasztrófákkal. Az ország területének fekvése a Tűzgyűrűn nemcsak földrengéseket, hanem vulkánkitöréseket is gyakran eredményez. A mostani tragédia ismét emlékeztet arra, hogy a szeizmikus kockázatok kezelésére és a katasztrófa-elhárítási rendszerek fejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítani egy olyan térségben, ahol a föld mozgása mindennapos fenyegetést jelent.

LOYAL DOG SEARCHES FOR OWNER 🥺💔



A dog was seen roaming around the landslide area in Sitio Canduang, Barangay Damolog, Sogod, Cebu, where a house collapsed during last night's 6.9-magnitude earthquake.



According to neighbors, the dog belonged to the elderly woman who lived... pic.twitter.com/k54Reag1md — The Philippine Star (@PhilippineStar) October 1, 2025