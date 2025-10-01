Földmozgás
Halálos földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket - videók
Cebu tartományban pusztít a természet ereje.2025.10.01 12:05ma.hu
Legalább 69 ember vesztette életét és több tucatnyian megsérültek, amikor kedd este 6,9-es erősségű földrengés rázta meg a Fülöp-szigetek középső részét. A rengés epicentruma Cebu tartomány északi partvidékén, Bogo városa közelében volt, alig 19 kilométeres mélységben, így a pusztítás mértéke rendkívüli.
A földmozgás geológiai szempontból a Csendes-óceán "Tűzgyűrűjének" aktivitására vezethető vissza. Ez a hatalmas tektonikai övezet, ahol a Fülöp-szigeteki-lemez találkozik a Csendes-óceáni és az Eurázsiai-lemezzel, a világ egyik legszeizmikusabb térsége. A mostani rengést követően négy, 5,0 fölötti erősségű utórengést is regisztráltak, amelyek tovább nehezítették a mentési munkálatokat és újabb szerkezeti károkat okoztak.
A legnagyobb pusztítás Bogo városában történt, ahol mintegy 90 ezer ember él. Az ottani fő kórház megtelt a sérültekkel, miközben az áram- és vízellátás leállt. A földrengés olyan erős volt, hogy a helyi hídon közlekedő motorosok kénytelenek voltak kapaszkodni a korlátokba, nehogy a vízbe zuhanjanak. A közeli Medellin településen több mint egy tucat ember halt meg, amikor házaik falai és mennyezete rájuk omlottak. San Remigióban egy sportcsarnokban kitört pánik közben öten vesztették életüket, mikor a falak a menekülők felett dőltek össze.
The Cebu government encourages residents to keep on monitoring updates and to stay outside as much as possible as the province continues to experience aftershocks.— ABS-CBN News (@ABSCBNNews) October 1, 2025
This after Cebu was hit with a magnitude 6.9 earthquake on Tuesday night, September 30. #ANCHeadstart pic.twitter.com/QCbagUJmuf
A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet azonnal cunamiriadót adott ki, mivel az ilyen sekély és erős tengeri rengések jelentős hullámképződést idézhetnek elő. Bár a figyelmeztetést később visszavonták, a lakosságot felszólították, hogy maradjanak távol a partoktól, amíg a veszély teljesen el nem múlik. A rengés időzítése különösen tragikus, hiszen a térséget néhány nappal korábban két tájfun, a Bualoi és a Ragasa is elérte, meggyengítve az infrastruktúrát és a lakóépületeket.
🔴PHILIPPINES 🇵🇭| #CebuEarthquake : at least 69 people died in the 6.9 magnitude #earthquake that struck the central #Philippines off the island of #Cebu on Tuesday 30: hundreds of buildings collapsed and fires broke out. Dozens of rescue teams are deployed to assist the victims. pic.twitter.com/VBZmPKrLNw— Nanana365 (@nanana365media) October 1, 2025
Pamela Baricuatro, Cebu tartomány kormányzója videóüzenetben figyelmeztetett, hogy a helyzet a jelenlegi becsléseknél is rosszabb lehet, és a pontos károkat csak nappali fényben lehet felmérni. A mentőcsapatok - köztük katonák, rendőrök, önkéntesek, búvárok és keresőkutyák - éjszakába nyúlóan dolgoztak a romok között, hogy túlélőket találjanak.
🚨A magnitude 6.9 #earthquake destroyed a #Catholic church in the Philippines, according to media reports.— News.Az (@news_az) September 30, 2025
The tremors were felt most strongly on the island of #Cebu.
There are no casualty reports yet. Footage is being shared on social media. pic.twitter.com/FBkGiA4277
A Fülöp-szigetek földtani adottságai miatt a jövőben is számolni kell hasonló katasztrófákkal. Az ország területének fekvése a Tűzgyűrűn nemcsak földrengéseket, hanem vulkánkitöréseket is gyakran eredményez. A mostani tragédia ismét emlékeztet arra, hogy a szeizmikus kockázatok kezelésére és a katasztrófa-elhárítási rendszerek fejlesztésére kiemelt figyelmet kell fordítani egy olyan térségben, ahol a föld mozgása mindennapos fenyegetést jelent.
LOYAL DOG SEARCHES FOR OWNER 🥺💔— The Philippine Star (@PhilippineStar) October 1, 2025
A dog was seen roaming around the landslide area in Sitio Canduang, Barangay Damolog, Sogod, Cebu, where a house collapsed during last night's 6.9-magnitude earthquake.
According to neighbors, the dog belonged to the elderly woman who lived... pic.twitter.com/k54Reag1md
