Rejtőzködő kisbolygók hozhatják el a végzetünket

A Vénusz láthatatlan kísérői jelenthetnek hosszú távú veszélyt a Földre

Egy nemzetközi kutatócsoport, a São Pauló-i Állami Egyetem (UNESP) vezetésével, arra figyelmeztetett, hogy a Vénusz pályáját kísérő, eddig észrevétlen kisbolygók idővel a Föld közelébe sodródhatnak, és potenciális becsapódási kockázatot jelenthetnek. Bár jelenleg mindössze húsz ilyen úgynevezett ko-orbitális aszteroidát ismerünk, a számítógépes modellek egy sokkal nagyobb, ám szinte láthatatlan populáció létezésére utalnak.



A ko-orbitális aszteroidák a Vénusszal azonos pályán keringenek a Nap körül. Az eddig azonosított égitestek többsége elnyúlt pályán mozog, így időnként eltávolodik a Naptól annyira, hogy a földi távcsövek észlelni tudják őket. A kutatók azonban úgy vélik, hogy a kisebb excentricitású, közel kör alakú pályán mozgó aszteroidák sokkal gyakoribbak lehetnek. Ezek szinte mindig a Nap vakító fénye közelében tűnnek fel az égen, ami gyakorlatilag láthatatlanná teszi őket a földi megfigyelések számára.



Numerikus szimulációk szerint ezek közül több égitest hosszú idő alatt olyan pályára sodródhat, amely a Föld közelébe hozza őket. Bár ezek a folyamatok több tízezer évet ölelnek fel, bizonyos objektumok akár 75 ezer kilométeres közelségbe is kerülhetnek bolygónk pályájához, ami statisztikailag már ütközési esélyt is jelent. A Vénusz ko-orbitálisai ráadásul jóval instabilabbak, mint például a Jupiter híres trójai kisbolygói: átlagosan 12 ezer évente váltanak pályakonfigurációt, ami időnként közeli bolygó-találkozások lehetőségét teremti meg.



A becsapódási forgatókönyvek sem elhanyagolhatóak. Egy 300–390 méteres átmérőjű ko-orbitális, ha a Földdel ütközne, akár 3 kilométer széles krátert hozhatna létre, és 150–410 megatonna energiát szabadíthatna fel – ez nagyságrendekkel haladja meg a legerősebb nukleáris fegyverek erejét. A Torino-skálán ez a veszélyszint 8-as fokozatnak felel meg, amely már lokális pusztítást vagy tengeri becsapódás esetén szökőárakat idézhet elő.

A probléma tudományos és technológiai vonatkozásai is egyre sürgetőbbek. A földi távcsövek csak ritka, rövid ideig tartó időszakokban tudják megfigyelni ezeket a kisbolygókat, amikor azok hajnalban vagy alkonyatkor 20 fok fölé emelkednek a horizonton. Az alacsony excentricitású objektumok láthatósága kevesebb mint 10 százalék, ezért kerültek eddig szinte kizárólag a nyújtott pályán mozgó égitestek a katalógusokba. A láthatatlan populáció feltárása ezért szinte kizárólag űrtávcsövek segítségével lehetséges.



A NASA 2027 után induló NEO Surveyor küldetése már a Nap–Föld L1 pontból végez majd megfigyeléseket, ahol a geometriai viszonyok kedveznek a Nap közeli kisbolygók detektálásának. Kína CROWN-programja pedig hat űrtávcsőből álló hálózatot tervez Vénuszhoz hasonló pályán, amely a szimulációk szerint az égitestek több mint 94 százalékát képes lenne legalább száz napon át követni. További koncepciók a Nap–Vénusz L2 pontból nyújtanának folyamatos megfigyelést.



A ko-orbitális aszteroidák eredete is tudományos érdekességeket hordoz. A kutatók úgy vélik, hogy ezek a kisbolygók a Mars és a Jupiter közötti fő aszteroidaövben alakultak ki, majd a gázóriások gravitációs hatása sodorta őket a belső Naprendszerbe. Néhányukat a Vénusz átmenetileg befogta 1:1 rezonanciába, de átlagosan csak 12 ezer évig maradnak stabilan ezen a pályán, mielőtt továbbvándorolnak, és némelyikük a Föld közelébe kerül.



A vizsgálat arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi földi megfigyelőhálózatok jelentős vakfolttal rendelkeznek. A Vénusz „láthatatlan” kísérőinek feltárása nélkülözhetetlen a bolygóvédelmi stratégiák szempontjából, hiszen egy láthatatlan, de veszélyes objektum évezredeken át keringhet a Nap körül, mielőtt végzetes pályára sodródna.