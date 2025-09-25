Földmozgás

Erős földrengéssorozat rázta meg Venezuelát - videók

Az ország földrajzi helyzete miatt rendkívül kitett a szeizmikus aktivitásnak.

2025.09.25 18:17ma.hu
Több, a Richter-skála szerint is jelentős erejű földrengés rázta meg Venezuela északnyugati térségeit szerdán és csütörtök hajnalban. A rengések epicentruma Zulia állam olajban gazdag vidékén, Mene Grande közelében volt, mintegy 600 kilométerre a fővárostól, Caracastól. A legnagyobb, 6,3-as magnitúdójú földmozgás helyi idő szerint délután fél hat körül következett be, amit további, legalább huszonegy utórengés követett az este folyamán.

Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) és a Venezuelai Szeizmológiai Kutatóalapítvány (Funvisis) mérései szerint több rengés is meghaladta az 5,8-as erősséget, kettő pedig a 6-os magnitúdót is elérte. Bár emberi áldozatokat eddig nem jelentettek, a nyugati tartományokban, különösen Maracaibóban komoly riadalmat keltett a jelenség. A városban épületek falai repedeztek meg, sok lakó sietve elhagyta otthonát, és a közösségi médiában megosztott felvételek megrongálódott utakat és falakat mutatnak.

Luis Caldera, Zulia állam kormányzója megerősítette, hogy kórházakban és történelmi épületekben is keletkeztek károk. Az ikonikus Santa Barbara templom egyik kupolájáról például lezuhant a kereszt. Valerában és az andoki San Cristóbalban, valamint Méridában szintén szerkezeti repedéseket regisztráltak. Caracast sem kerülte el a földmozgás: a fővárosban is érezhetően remegtek az épületek, ami miatt sokan az utcára menekültek.

Delcy Rodríguez venezuelai alelnök közölte, hogy a polgári védelem és a hadsereg egységei országosan mozgósítva lettek, hogy segítsék az evakuálásokat és a károk felmérését. Hangsúlyozta, hogy halálesetről eddig nem érkezett jelentés, és Nicolás Maduro elnök aktiválta az országos kockázatkezelési rendszert. A hatóságok szerint cunamiveszély nem fenyeget.

Venezuela földrajzi helyzete miatt rendkívül kitett a szeizmikus aktivitásnak, hiszen a Karib- és a Dél-amerikai kőzetlemezek találkozásánál fekszik. A lakosság mintegy 80 százaléka él olyan térségben, ahol a földrengések mindennapos kockázatot jelentenek. Az ország az elmúlt száz évben öt jelentősebb rengést élt át, köztük a 2018-as, 7,2-es erősségű földmozgást az északi partoknál. A legutóbbi halálos áldozatokkal járó földrengés 1997-ben történt Cariacóban, ahol 73 ember vesztette életét.

