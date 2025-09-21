Járvány
Horvátországban ismét pusztít a sertéspestis
A horvát hadsereg egy alakulatát a fertőzött vagy gyanús telepek fertőtlenítésére vezénylik ki.2025.09.21 16:36MTI
Ismét pusztít az afrikai sertéspestis (ASP) Horvátországban: a Bellye (Belje) mezőgazdasági vállalat katalinpusztai (Sokolovac) telepén, Baranyában mintegy 10 ezer sertést kell elaltatni - jelentette be szombaton David Vlajcic mezőgazdasági miniszter.
A tárcavezető egyben kiemelte, hogy az ország eddigi legnagyobb járványgócával állnak szemben.
A vírust Eszék külvárosában, Nemetinben is kimutatták, ahol egy 1600 sertést tartó telepet érint a járvány.
A betegség terjedéséért kizárólag az emberi tényező, a felelőtlenség és az illegális tevékenységek okolhatók, a fő terjesztő tehát maga az ember - fogalmazott a miniszter.
Vlajcic emlékeztetett: 2023 óta Horvátországban 41 ezer sertést kellett elpusztítani az ASP miatt, a mostani esetekkel együtt pedig már több mint 51 ezer állatot fognak elaltatni. Ez a teljes horvát sertésállomány mintegy 5 százaléka - húzta alá.
Figyelmeztetett: a sertések 67 százalékát az állattartó telepek 1,5 százalékán nevelik, ezért fennáll a veszélye annak, hogy a jelenlegi 5 százalékos kiesés akár 75 százalékra is nőhet, ha a betegség nagyobb gazdaságokra is átterjed.
"Ha nem leszünk elég határozottak, hamarosan az EU-n belül is elszigetelődhetünk, ami beláthatatlan károkat okozna a horvát sertéstenyésztésnek" - mondta.
A nemzeti válságstáb szombati ülésén Ivan Anusic védelmi miniszter is részt vett, és elmondta, hogy a horvát hadsereg egy alakulatát a fertőzött vagy gyanús telepek fertőtlenítésére vezénylik ki, a műszaki alakulatok pedig a sertések elaltatásában és elszállításában is segítenek.
Az afrikai sertéspestis olyan vírusos betegség, amely ellen nincs vakcina, és nagy veszteségeket okoz a sertésállományban és a gazdaságnak. Más állatfajokra nem jelent veszélyt.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 18:38 Az al-Kaida továbbra is súlyos fenyegetést jelent
- 16:36 Horvátországban ismét pusztít a sertéspestis
- 14:31 Zuhanással ért véget egy betörés a VI. kerületben
- 12:22 Free Palestine - Fegyveres támadás egy amerikai esküvőn
- 10:05 Vietnám nyerte az Intervízió'25 dalversenyt Oroszországban - videó
- 8:00 A biodiverzitás megőrzését segítő mesterséges tengeri élőhelyet telepítettek Szlovéniában
- 6:56 Hegyi Zsolt: nem tudtuk megnyitni vasárnap reggel a Keleti pályaudvart
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06