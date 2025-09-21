Világvége

A biodiverzitás megőrzését segítő mesterséges tengeri élőhelyet telepítettek Szlovéniában

A tengeri élőlények menedékeként szolgáló újabb mesterséges élőhelyet telepítettek a délnyugat-szlovéniai Secovlje-öbölbe, hogy megőrizzék a biodiverzitást - közölte a YouSea civil szervezet.



Az első ilyen víz alatti szerkezetet másfél évvel ezelőtt helyezték el, és azóta már számos kagyló-, hal- és rákfajta telepedett meg rajta.



Irena Fonda, a YouSea biológusa elmondta: a mesterséges élőhely helyi szinten hozzájárul a biodiverzitás megőrzéséhez. "Hihetetlen, hogy mennyi hal marad az első szerkezet közelében és táplálkozik belőle, pedig nem ez volt az elsődleges célunk" - jelezte.



Az új szerkezet a Cladocora nevet kapta egy veszélyeztetett kőkorall után, és a kutatók abban reménykednek, hogy ez a faj is látható lesz majd az új lakók között. Az élőhely betonból és fémhálóból épült, nyílásai biztosítják a víz áramlását, ugyanakkor védelmet nyújtanak a nagyobb ragadozókkal szemben. A tengerfenékre búvárok és speciális emelőszerkezet segítségével süllyesztették le.



A két mesterséges élőhely kiegészíti egymást, és várhatóan még több tengeri organizmust vonz majd. A rajtuk megtelepedő fajok hozzájárulhatnak a környező élőhelyek újranépesítéséhez, illetve hosszabb távon a fenntartható akvakultúra és halászat fejlődéséhez a civil szervezet szerint.



A szerkezetek mellett nagy sonkakagylót (Pinna nobilis) ábrázoló szobrokat is elhelyeztek, amelyeket korábban a Monfort galériában állítottak ki. A környezetbarát anyagból készült alkotások a tengerfenéken újabb felületet biztosítanak a tengeri élőlényeknek, miközben felhívják a figyelmet e veszélyeztetett faj megőrzésének fontosságára is.