Világvége
Uniós aszálymegfigyelő intézet: ez volt a legmelegebb augusztus a mérések kezdete óta
Idén a tagországok minden hónapban az aszály mértékének új rekordjait jelentették.2025.09.19 14:41MTI
Az idei augusztus volt az eddigi legszárazabb hónap Európában és a Földközi-tenger térségében a feljegyzések 2012-es kezdete óta - közölte az Európai Unió Aszálymegfigyelő Intézete (EDO) friss elemzésében, amelyet a The Brussels Times című, angol nyelvű brüsszeli hírportál ismertetett csütörtökön.
Az elemzés szerint amíg tavaly augusztusban Európa és a Földközi-tenger térségének 36 százalékát sújtotta aszály, addig idén májusban már 52 százalékát, augusztusban pedig 53 százalékát. Ez 23 százalékkal magasabb, mint a 2012 és 2024 között minden év augusztusában mért 30,1 százalékos átlag - emelték ki.
Idén a tagországok minden hónapban az aszály mértékének új rekordjait jelentették - jegyezték meg.
Az elemzésből kiderült, hogy az aszály idén augusztusban Kelet-Európát és a Balkánt sújtotta a leginkább. Bulgária, Koszovó, Szerbia és Észak-Macedónia 90 százalékos vagy annál magasabb aszályszintről számolt be. Szerbiában a talaj 61 százalékát a legmagasabb riasztási szintűnek minősítették.
Az aszály Nyugat-Európát is jelentős mértékben érintette augusztusban. Kiemelkedő volt Portugália, ahol a földterületek 70 százaléka szenvedett csapadékhiányban, míg Franciaország területének 66 százalékán nem volt elegendő víz az augusztusi hőhullám idején. A földterületek 12 százalékát vonták riasztási fokozat alá - részletezték.
A tágabb régióban az aszály különösen Örményországban, Georgiában és Libanonban volt pusztító hatással. Ezen országoknak szinte az egész területét sújtotta szárazság, elérve Örményország esetében a 99 százalékot, Georgia esetében a 97 százalékot, Libanonban pedig a 96 százalékot - derült ki az uniós aszálymegfigyelő intézet elemzéséből.
