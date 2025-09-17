Földmozgás

Kamcsatka régiója még mindig a gigarengés következményeitől szenved

Hetekkel a július végi, 8,8-as erősségű kamcsatkai földrengés után újabb erős utórengés rázta meg az orosz Távol-Keletet. A 6,7-7,4 magnitúdójú földmozgás szökőárriasztást váltott ki, miközben a térségben továbbra is fokozott vulkáni aktivitást figyelnek meg. 2025.09.17 20:28 ma.hu

Szombaton újabb erős földrengés rázta meg Oroszország Kamcsatka-félszigetét, amelyet az Orosz Tudományos Akadémia Geofizikai Szolgálata 6,7-es magnitúdójúnak mért, míg a Kínai Földrengéskutató Hálózat 7,3-ra, az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS) pedig 7,4-re becsülte. A rengés központja a félsziget partjai közelében volt, s a helyi fővárosban, Petropavlovszk-Kamcsatszkijban 4–6-os erősségű rázkódást tapasztaltak.



Vlagyimir Szolodov kormányzó közölte, hogy minden szolgálat készenlétben van, a szakemberek pedig megkezdték a középületek és lakóházak állapotának felmérését. Bár súlyos károkról egyelőre nem érkezett jelentés, a hatóságok szökőár-veszélyre figyelmeztették a lakosságot, különösen a tengerparti területeken. A Szakhalini Rendkívüli Helyzetek Minisztériuma szerint a Kuril-szigeteknél akár 37 centiméteres hullámok is elérhetik a partot, ami önmagában nem lenne pusztító, de a lakosságot nyomatékosan felszólították, hogy maradjanak távol a part menti övezetektől.



Az újabb rengés különösen aggasztó annak fényében, hogy a július 30-án bekövetkezett, 8,8-as erősségű földrengés – a legerősebb a régióban 1952 óta – a félszigetet közel két méterrel arrébb tolta, több területét lesüllyesztette, és szökőárakat váltott ki egészen Japánig és az Egyesült Államok csendes-óceáni partvidékéig. Az akkori földmozgás nemcsak geológiai változásokat idézett elő, hanem egy ritka, úgynevezett „vulkánparádét” is, amelynek során hét tűzhányó vált aktívvá. Közülük a Krasheninnikov vulkán 600 év szünet után tört ki, míg a Kljucsevszkaja Szopka az elmúlt 70 év legerősebb kitörését produkálta.



A tudósok folyamatosan figyelik a térség szeizmikus aktivitását, hiszen az ilyen nagyságrendű földrengések után hónapokig is eltarthatnak az utórengések. A kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy őrizzék meg a nyugalmukat, és kizárólag hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Kamcsatka így jelenleg nemcsak a természeti erők közvetlen következményeivel, hanem a föld és tűz hosszú távú, kiszámíthatatlan játékával is kénytelen szembenézni.