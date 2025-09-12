Koronavírus
Hollandia újabb oltási kampányt indít a koronavírus-járvány megelőzésére
Nincs bizonyíték arra, hogy a Hollandiában megjelent új változatok veszélyesebbek lennének, mint a korábbi omikron típusok.2025.09.12 20:54MTI
Oltási kampányt indít Hollandia a koronavírus-járvány újabb hallámának megelőzésére szeptember közepétől - közölte a holland közegészségügyi intézet (RIVM), a bejelentést a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál ismertette.
Az RIVM közlése szerint az újabb emlékeztető védőoltás beadása azért fontos, mert a járvány kialakulásának veszélye a légzőszervi megbetegedések szezonjának közeledtével megnövekszik.
Noha a koronavírussal fertőzöttek száma egyelőre nem riasztó, az egészségügyi szempontból magas kockázatú csoportoknak, az egészségügyi dolgozóknak és a 60 év felettieknek tanácsos, hogy éljenek az emlékeztető oltás lehetőségével - írta közleményében a RIVM.
Az oltás a koronavírus legújabb változatai ellen is védelmet nyújt. Nincs viszont bizonyíték arra, hogy a Hollandiában megjelent új változatok veszélyesebbek lennének, mint a korábbi omikron típusok.
Közölte az intézet azt is, hogy az influenza elleni oltásra jogosult 18 és 49 év közöttieket a továbbiakban nem hívják a koronavírus elleni védőoltás beadására, mert az ő tüneteik általában nem súlyosak. Azonban például azok, akik egy egészségügyi szempontból magas kockázatú embert gondoznak, megkaphatják az oltást - tették hozzá.
A holland közegészségügyi intézet legfrissebb, szeptember 10-i adatai szerint július vége óta az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta megbetegedések (COVID-19) számai fokozatos emelkedést mutatnak. A szennyvízben kimutatható kórokozó országos átlaga 12,8 százalékkal nőtt szeptember eleje óta - tették hozzá.
