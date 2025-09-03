Világvége

Közép-Ázsia utolsó gleccserei épp most kezdtek összeomlani...

Egy új, több évtizedes adatelemzésen alapuló kutatás szerint még a világ legellenállóbb gleccserei is megtörhetnek - a közép-tádzsikisztáni Kyzylsu gleccser fordulóponthoz érkezett, ami előrevetítheti a térség vízbiztonságának jövőbeli kockázatait. 2025.09.03 ma.hu

A közép-ázsiai Pamír-hegység gleccsereit sokáig kivételként kezelték a globális felmelegedés hatásai alól. Miközben a világ legtöbb magashegységi jégfolyama – az Alpoktól a Himalájáig – drámai ütemben olvad, a Pamír és a Karakorum néhány gleccsere stabilnak, sőt néhol növekvőnek tűnt. Ezt a szokatlan jelenséget a kutatók Pamír-Karakorum Anomáliának nevezték el, ám egy új nemzetközi kutatás most arra utal, hogy ez az állapot nem volt tartós. A Communications Earth & Environment folyóiratban megjelent tanulmány szerint a Kyzylsu gleccser – a régió egyik utolsó stabil jégárja – 2018 körül érhette el azt a fordulópontot, amely után a jégvesztés folyamata felgyorsult.



A kutatást az Osztrák Tudományos és Technológiai Intézet (ISTA) Pellicciotti-csoportja vezette, helyi tádzsik, valamint svájci, osztrák és francia partnerekkel együttműködésben. A csapat 2021-ben új mérőállomásokat telepített a közép-tádzsikisztáni Kyzylsu gleccser vízgyűjtő területén, és számítógépes modellezéssel rekonstruálta a gleccser viselkedését 1999-től 2023-ig. Eredményeik alapján a csapadék – különösen a téli hóesés – csökkenése az elmúlt években elindította a korábban stabilnak hitt jégtömegek gyors olvadását.



Az adathiány évtizedek óta komoly kihívást jelent a régió kutatása számára, hiszen a Szovjetunió összeomlása után megszűnt a korábbi gleccsermegfigyelő hálózat. A mostani projekt ennek a hiánynak próbált gátat szabni, amikor 3400 méteres magasságban felállították saját éghajlati mérőállomásaikat, és megkezdték a terület részletes vizsgálatát. A Kyzylsu most egyfajta „referenciagleccserré” válhat a Pamírban, ahonnan a jövőben regionális szintű megfigyelések is kiindulhatnak.

A modellek egyértelmű változást jeleztek 2018-tól kezdődően: a hó utánpótlásának csökkenése miatt a gleccser egyre kevesebb jeget tud pótolni, miközben a nyári hőmérsékletek fokozódása miatt az olvadás mértéke megnőtt. Az olvadékvíz átmenetileg kompenzálja a csapadékhiányt, de ez hosszú távon a jégtartalékok kimerüléséhez vezethet. A gleccser stabil állapota ezzel véget érhetett – ez pedig nemcsak helyi, hanem regionális vízgazdálkodási következményekkel is járhat.



A Kyzylsu vízgyűjtője az Amu-Darja vízrendszeréhez tartozik, amely Közép-Ázsia egyik legfontosabb folyója. Az Amu-Darja vize szinte kizárólag a gleccserek olvadékából származik, és egykor az Aral-tó egyik fő vízutánpótlási forrása volt. Mára az Aral-tó gyakorlatilag kiszáradt, miután a folyókat évtizedeken át a sivatagba telepített gyapotültetvények öntözésére használták. Bár a jelenlegi gleccserolvadás átmenetileg növeli a vízhozamot, a kutatók szerint ez önmagában nem elegendő ahhoz, hogy az Aral-tó újra feltöltődjön.



A projekt különlegessége, hogy a kutatók nemcsak műholdas és számítógépes eszközökre támaszkodtak, hanem terepmunkájuk során szoros együttműködést alakítottak ki a helyi lakosokkal is. A pásztorok és falusiak segítettek a felszerelések őrzésében, beszámolóik pedig gyakran megerősítették a műszerekkel gyűjtött adatokat. A kutatók remélik, hogy a helyiek bevonása hosszabb távon is fenntarthatóvá teszi a mérőhálózat működését, különösen most, hogy a projekt jelenlegi finanszírozási időszaka 2025 nyarán véget ér.



Bár a tanulmány egyelőre csak egyetlen gleccserre fókuszál, módszertana és megközelítése irányadó lehet más, eddig kevéssé vizsgált magashegységi régiók számára is. A kutatás egyértelműen jelzi: még a legstabilabbnak hitt gleccserek sem védettek a klímaváltozás hosszú távú hatásaitól. A közép-ázsiai „harmadik pólus” lassan elveszítheti évszázados víztartalékait – a következmények pedig messze túlmutatnak a hegycsúcsokon.